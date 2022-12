WM 2022 - der TV-Spielplan: Wer überträgt heute? Wie sind die Einschaltquoten?

Start in die Abhängigkeit

Vater setzte Robert Downey Jr. mit sechs Jahre alt unter Drogen

Robert Downey Jr. hat eine Traumkarriere in Hollywood hingelegt. Dass der Schauspieler einmal so erfolgreich werden könnte, hätte bei seiner Kindheit wohl kaum jemand gedacht. Aufgewachsen ist der US-Star in einer Familie, in der alle Drogen nahmen. Mit sechs Jahren soll Robert Downey Jr. Vater seinem Sohn zum ersten Mal einen Joint gegeben haben. In wenigen Jahren wurde der Schauspieler von anderen Drogen abhängig. In der Netflix-Doku "Sr." spricht Downey Jr. ganz offen über seine turbulente Familiengeschichte.

