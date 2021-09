Wer weiß denn sowas? XXL-Ausgabe und neue Folgen ab Oktober 2021

Auch die ersten Gäste der neuen regulären Folgen hat die ARD schon verraten: Am Montag (4. Oktober" treten die "Tagesthemen"-Moderatoren Caren Miosga und Ingo Zamperoni gegeneinander an, am Dienstag wird es lustig mit den Comedians Michael Kessler und Cordula Stratmann, am Mittwoch raten die Schauspieler Heino Ferch und Walther Plathe um die Wette, am Donnerstag treten der Schauspieler Edin Hasanovic und Moderatorin Christine Westermann gegeneinander an, bevor es am Freitag mit Thomas Anders und Marianne Rosenberg musikalisch wird.