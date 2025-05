Buchtipp Garten: "Stauden im Garten"

Es gibt kaum eine dankbarere Pflanze als die Staude. Zumindest sehen das Gartenliebhaber so und schätzen sie als Alleskönnerin, die für Struktur und Farbe im Beet sorgt. Das Buch „Stauden im Garten“ bietet jede Menge nützliche Tipps sowie Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie sich Stauden in den heimischen Garten integrieren lassen. Es richtet sich an Neulinge und Profis gleichermaßen. Herausgeber ist die Gesellschaft für Stauden, die mit rund 6000 Mitgliedern eine der größten Pflanzenliebhabergesellschaften Europas ist.