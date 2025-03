"Tod in der Bucht - Ein Kreta-Krimi"-Kommissarin Naomi Krauss im Interview: „Eleni ist eine starke Frau“

Eine Fremde in der Heimat, eine Ausgegrenzte in der eigenen Familie – in „Tod in der Bucht – Ein Kreta-Krimi“ schlüpft Naomi Krauss am 6. März ab 20.15 Uhr im Ersten in eine ungewöhnliche Ermittlerrolle. Als neue Chefin des Morddezernats Rethymnon kehrt die weltoffene Hauptkommissarin an ihren Geburtsort zurück und erlebt bei ihrem ersten Fall, dass Vertrautheit zugleich Vorteil und Belastung sein kann. Denn im Fall des ermordeten Bauamtsleiters gerät der Verlobte ihrer Nichte in Verdacht. Unterstützt wird sie von einem jungen Team, gespielt von Franziska von Harsdorf und Danilo Kamperidis. Regisseurin Constanze Knoche und Kameramann Andreas Bergmann betten die emotionale Krimihandlung in starke Bilder von der Schönheit und den Schattenseiten der griechischen Insel. prisma hat mit der Schauspielerin über ihre Rolle gesprochen.