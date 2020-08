prisma 32/2020

Von Stephan Braun

Authentisch, unverkrampft, lebhaft: So beschreibt unser Autor Jürgen Grosche die große Iris Berben. Am Mittwoch, 12. August, feiert die Schauspielerin ihren 70. Geburtstag.

Jürgen Grosche traf sie zum Interview in Berlin. !So energiegeladen wie sie sind viele 20 Jahre jüngere Menschen nicht", erzählte er mir im Nachgang. In der Vorbereitung auf das Gespräch mit Iris Berben, die schon seit mehr als 50 Jahren vor der Kamera steht, beeindruckte ihn vor allem ihre Vielseitigkeit: "Sie hat etwas geschafft, was nicht jedem gelingt: alle Genres abzudecken – von Comedy bis zum seriösen Film."

ARD und ZDF nehmen den runden Geburtstag des Stars zum Anlass, Iris Berben mit zwei neuen Filmen zu ehren. Mehr dazu und vor allem das sehr persönlich gehaltene Gespräch unseres Autors mit Iris Berben finden Sie hier. Viel Freude beim Lesen!