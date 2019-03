| prisma 10/2019

Von Stephan Braun

Während ich Ihnen diese Zeilen schreibe, erhalte ich die Absage eines Interviewpartners. Alles war vorbesprochen, alles war bestens geplant.

Oder doch nicht? Klar ist, dass nicht alles perfekt planbar ist. Aber ganz ehrlich: Wir alle lieben sie doch, die Planungssicherheit. Und deshalb planen wir fröhlich weiter. Tag für Tag, immer öfter und immer früher. Betrachten Sie diese Ausgabe der prisma einmal als praktischen Planer für Ihren Alltag: Informieren Sie sich über neue Möglichkeiten, die Ihnen digitale Lösungen für den Garten bieten.

Und wählen Sie aus unserer großen bundesweiten Übersicht in Ruhe Ihr Musikfestival für diesen Sommer aus. Von Rock, Pop, Techno und Jazz bis hin zur Klassik ist für jeden Ihrer Pläne gewiss etwas dabei. Alles planbar also. Fangen Sie an! Heute.