| Musikevents für jeden Geschmack

Von Matthias M. Machan

Anfang Mai starten die ersten Konzerte, ab Juni geht es mit dem Festival-Sommer dann so richtig los. Ob Klassik, Jazz und Musical, ob Rock, Reggae oder heiße Elektrobeats: Auch 2019 ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Wer beim Festival seiner Wahl ganz sicher dabei sein will, sollte seine Tickets jetzt im Vorverkauf erwerben. prisma stellt die angesagtesten Musikevents vor.

Rock am Ring/Rock im Park

Was für eine Party: Rock am Ring und sein Zwilling Rock im Park locken als größte Rockfestivals Deutschlands jedes Jahr beinahe 90000 Musikfans an die Kult-Rennstrecke in der Eifel und 80000 Besucher auf das Nürnberger Zeppelinsfeld. In diesem Jahr unter anderem mit dabei: Die Ärzte (nach langer Festival-Abstinenz), BossHoss, Alligatoah, die legendären "Metaller" Slipknot und Tool, Materia und Casper.

Ort: Nürburg, Nürburgring und Nürnberg, Zeppelinsfeld

Nürburg, Nürburgring und Nürnberg, Zeppelinsfeld Termin: 7. bis 9. Juni

7. bis 9. Juni Tickets und Infos: www.rock-am-ring.com und www.rock-im-park.com

Jazztage Görlitz

Die Jazztage Görlitz zählen zu den musikalischen Highlights im östlichen Deutschland. Neben namhaften Künstlern gastieren hier mit jungen, hochtalentierten Jazzern auch die Stars von morgen. Zum Auftakt spielt "Black Project", ein Sextett aus der Mannheimer Szene, dessen Sound sich zwischen Jimi Hendrix und Miles Davis bewegt. Für Jazz mit Grenzüberschreitungen zur Klassik steht Christoph Sietzen aus Österreich am Vibraphon. Ein Highlight sind die Abende im Tivoli. In diesem Jahr mit dabei: die schwedische Band Corpo und die israelische Sängerin Michal Shapira. Musiker, deren Spielfreude ansteckt.

Ort: Görlitz

Görlitz Termin: 17. bis 25. Mai

17. bis 25. Mai Tickets und Infos: www.jazztage-goerlitz.de

Schleswig Holstein Musik Festival

Ob idyllische Bauernhöfe, prachtvolle Herrenhäuser oder traumhafte Parkanlagen: Das SHMF macht mit Hilfe von Weltstars der Klassik und aufstrebenden Nachwuchstalenten jede Location zur internationalen Konzertbühne. 2019 widmet sich das Festival dem Komponisten Johann Sebastian Bach. Mit dabei sind in diesem Jahr u.a. Grigory Sokolov, einer der bedeutendsten Pianisten der Welt, und Edita Gruberová, eine der ganz großen Sopranistinnen ihrer Generation. Auch abseits der Klassik bietet das SHMF eine große Spielwiese: Supertramp-Sänger Roger Hodgson ist genauso mit dabei wie die bayrische Brass-Pop-Band LaBrassBanda mit ihrem Gu-te-Laune-Mix aus Volksmusik, Jazz und Ska. An fünf Wochenenden öffnen zudem die schönsten Gutsanlagen des Landes ihre Pforten, werden zur Kulisse für Konzerte, Picknicks und Walking Acts.

Ort: verschiedene Orte in Schleswig-Holstein

verschiedene Orte in Schleswig-Holstein Termin: 6. Juli bis zum 1. September

6. Juli bis zum 1. September Tickets und Infos: www.shmf.de

Kampen Jazz by Till Brönner 4.0

Ringsum reetgedeckte Friesenhäuser, Dünen und Heidelandschaft, dazu der grandiose Blick auf die Brandung der Westküste sowie das azurblaue Watt im Osten. Nirgendwo ist Sylt überwältigender und überraschenderweise auch entspannter als im Nobel-Dorf Kampen. Einen schöneren, cooleren Ort hätte sich Star-Trompeter Till Brönner für das zweitägige Festival "Kampen Jazz" nicht aussuchen können. Das nördlichste Open-Air-High-light Deutschlands hat seit seiner Premiere 2016 musikalische Giganten wie Dave Sanborn, Bob James oder Shakatak auf die Insel gelockt. Till Brönner ist als musikalischer Leiter fester Bestandteil des auch in diesem Jahr hochkarätigen Line-ups mit zwei Top-Acts an jedem Abend. Im vergangenen Jahr kamen rund 10000 Konzertbesucher. Was für Sylt unglaublich klingt: Der Eintritt ist frei!

Ort: Kampen (Sylt)

Kampen (Sylt) Termin: 12. und 13. Juli

12. und 13. Juli Tickets und Infos: www.kampen.de

Klangfest. Musik für Kinder: aufregend anders

Konzerte, Musiktheater, Klanginstallationen: Vom 10. bis 12. Mai verwandelt sich ganz Kampnagel in Hamburg in einen musikalischen Abenteuerspielplatz für Kinder wie Erwachsene. Zu hören und zu erleben sind Neue Musik, Oper und ganz viele aufregende Töne. Neben Künstlern aus sieben Ländern sind auch Hamburger Musiker wie das Ensemble Resonanz mit einer Elbphilharmonie-Produktion oder das Decoder Ensemble mit zwei Uraufführungen sowie die NDR Bigband mit von der Partie. Wer mag, kann sogar selbst musizieren.

Ort: Hamburg

Hamburg Termin: 10. bis 12. Mai

10. bis 12. Mai Tickets und weitere Infos: www.klangfest.de

Hurricane Festival

Es sind in jeder Hinsicht die längsten Tage des Jahres: Vom 21. bis zum 23. Juni werden wieder mehr als 70.000 Musikfans zur Motorrad-Sandrennbahn Eichenring im niedersächsischen Scheeßel, auf halbem Weg zwischen Bremen und Hamburg, pilgern, um ein fröhliches, buntes Fest mit Künstlern für jeden Geschmack zu feiern. Alleine der Auftritt der britischen Kultband "The Cure" um Frontmann und Mastermind Robert Smith lohnt die Anreise. Mit dabei sind aber gleich drei weitere Headliner: Foo Fighters, Mumford & Sons und Die Toten Hosen. Fans authentischer, deutschsprachiger Songs dürfen sich unter anderem auf AnnenMayKantereit und Bosse freuen.

Ort: Motorrad-Sandrennbahn Eichenring in Scheeßel

Motorrad-Sandrennbahn Eichenring in Scheeßel Termin: 21. bis 23. Juni

21. bis 23. Juni Tickets und weitere Infos: www.hurricane.de

Sommerliche Musiktage Hitzacker

Die Sommerlichen Musiktage Hitzacker sind Deutschlands ältestes Festival für Kammermusik und zugleich eines der geistig jüngsten. Denn mehr sind sie eine Festwoche der gemeinsamen Entdeckungen – von reizvollen Konzertformaten, beziehungsreichen Programmen, ungewöhnlichen Spielstätten, internationalen Künstlerpersönlichkeiten und aufstrebenden jungen Talenten. Für neun Tage ist das malerische Fachwerkstädtchen an der Elbe ein lebendiger Ort jenseits von Kommerz und Eventkultur. Neben den Hauptkonzerten – eingeladen sind in diesem Jahr u.a. Gidon Kremer, Albrecht Mayer und Anna-Lena Schnabel – sorgen ganztägige Programme mit Workshops, Vorträgen, Künstlergesprächen, Exkursionen und Kursangeboten für Laienmusiker für eine ganz besondere Festivalatmosphäre.

Ort: Hitzacker

Hitzacker Termin: 27. Juli bis 4. August

27. Juli bis 4. August Tickets und weitere Infos: www.musiktage-hitzacker.de

Hildener Jazztage

Musikalische Grenzen zwischen Modern Jazz, Fusion, Funk, Latin, Blues und Weltmusik ausloten und überschreiten: Längst haben sich die Hildener Jazztage damit zu einer eigenen Marke entwickelt. Seit fast zweieinhalb Jahrzehnten holt Peter Baumgärtner Jazzmusiker aus aller Welt – von Candy Dulfer bis Nigel Kennedy – auf die Bühnen der Stadt vor den Toren Düsseldorfs. Jedes Jahr strömen an sechs Festival-Tagen bis zu 6000 Jazzfreunde zu den Spielstätten. Das Motto 2019: "Groovin' High". Höhepunkt ist die zusammen mit dem WDR produzierte "International Jazznight" am 22. Juni, in diesem Jahr u.a. mit dem kubanischen Jazz-Pianisten Ramón Valle und Schlagzeug-Ikone Wolfgang Haffner.

Ort: Hilden

Hilden Termin: 18. bis 23. Juni

18. bis 23. Juni Tickets und weitere Infos: www.hildener-jazztage.de

Klavierfestival Ruhr

Das Klavier-Festival Ruhr rückt in diesem Jahr kein Land und keinen Komponisten in den Fokus, sondern richtet den Blick auf die Biografien seiner Künstler und sendet damit einen Appell für ein gemeinsames Europa. "Living Legends" und "Rising Stars" zeigen beim weltweit wichtigsten Pianisten-Treffen in 60 Veranstaltungen auf 31 Podien in 23 Städten, wie kreativ und vielfältig sie sich im weltweiten Verbund der Kulturen bewegen. Zu den Höhepunkten gehören u.a. die Auftritte von Krystian Zimerman (10. Mai), Evgeny Kissin (3. Juli) sowie von Martha Argerich und Mischa Maisky (16. Juli) in Essen.

Ort: verschiedene Locations im Ruhrgebiet sowie in Wuppertal und Düsseldorf

verschiedene Locations im Ruhrgebiet sowie in Wuppertal und Düsseldorf Termin: 7. Mai bis 19. Juni

7. Mai bis 19. Juni Tickets und weitere Infos: www.klavierfestival.de

Zeltfestival Ruhr

Ein kleines Stück Urlaub vom Alltag: Das Zeltfestival Ruhr ist eines der größten wie spektakulärsten Kulturfestivals hierzulande, das in beinahe mediterraner Atmosphäre am Kemnader See in Bochum mit weltbekannten Künstlern, Gastronomiemeile und einem inspirierenden "Markt der Möglichkeiten" kleine wie große Besucher auf rund 25000 Quadratmetern Festivalfläche verzaubert. Zum Auftakt am 16. August spielt Samy Deluxe. Danach reichen sich die Top-Acts die Klinke in die Hand, u.a. Angelo Kelly, Cro, Andreas Bourani, Gentleman, Namika, Bosse, Rea Garvey, Max Giesinger, Mando Diao, Katie Melua und Kim Wilde. Auch ohne Konzertkarte lockt das Rahmenprogramm für 4 Euro zum Flanieren: In einer Erlebniswelt erwarten die Besucher Illuminationen, Straßenkünstler, Musiker, Comedians, Kunsthandwerker und vor allem Feierlaune pur.

Ort: Bochum, Kemnader See

Termin: 16. August bis 1. September

Tickets und weitere Infos: www.zeltfestivalruhr.de

Night of the Prog

Spektakuläre Bands – fast noch spektakulärere Bühne: Das Loreley Amphitheater am sagenhaften Felsen hoch über dem Rheintal ist Weltkulturerbe und in den 1980er Jahren Schauplatz der legendären Rockpalast-Nächte des WDR gewesen. Hier spielten schon Jethro Tull, Marillion und viele weitere top Bands. Das weltweit größte Festival des Progressive Rock geht in diesem Jahr bereits in die 14. Runde. Der musikalische Schwerpunkt liegt auf Progressive Rock und Progressive Metal mit ihren diversen Subgenres. Das Line-up in diesem Jahr: u.a. mit Nick Mason, Steve Hillage Band und Anathema.

Ort: St. Goarshausen, Auf der Loreley/Loreley Freilichtbühne

Termin: 19. bis 21. Juli

Tickets und weitere Infos: www.nightoftheprogfestival.com

Kosmonaut Festival

Mit dem Kosmonaut Festival – benannt nach dem Raumfahrer Sigmund Jähn – hat sich die Band Kraftclub den Traum eines eigenen Festivals erfüllt. Mit dabei sind wie immer einige Lieblingskünstler der Band, musikalisch angesiedelt ist das Festival zwischen Punkrock, Pop und Rap. Im Line-up für 2019 finden sich Namen wie Leoniden, Bosse, Von Wegen Lisbeth und Serious Klein. Auch einen geheimen Headliner soll es geben. Alles also wie gehabt? Nicht ganz, denn nach den fremdenfeindlichen Ausschreitungen in Chemnitz im vergangenen Sommer wollen die Organisatoren mit einem Programm für Vielfalt und gegen Gewalt auch gesellschaftspolitische Aspekte einfließen lassen.

Ort: Stausee Rabenstein in Chemnitz

Stausee Rabenstein in Chemnitz Termin: 5. und 6. Juli

5. und 6. Juli Tickets und Infos: www.kosmonaut-festival.de

Dresdner Musikfestspiele

Die Dresdner Musikfestspiele, eines der größten wie renommiertesten Klassik-Festivals in Europa, richten 2019 einen Blick auf das hundertjährige Bauhaus-Jubiläum. Intendant Jan Vogler möchte in 56 Veranstaltungen an 22 Spielstätten mit Künstlern aus aller Welt im Sinne der Bauhaus-Philosophie Genregrenzen sprengen und Traditionen neu beleben. Auf der Gästeliste 2019 stehen so illustre Namen wie Anne-Sophie Mutter, Meret Becker, Barbara Hannigan, Helene Grimaud und das Hagen Quartett. Außergewöhnlich ist der Abschluss des 42. Festspieljahrgangs mit einem Auftritt von "Gitarrengott" Eric Clapton.

Ort: Dresden

Dresden Termin: 16. Mai bis 10. Juni

16. Mai bis 10. Juni Tickets und Infos: www.musikfestspiele.com

Musikfestspiele Potsdam Sanssouci

Im Juni laden die Musikfestspiele Potsdam Sanssouci zum Festspielthema "Musen" ins UNESCO-Welterbe der preußischen Schlösser und Gärten von Potsdam und Berlin ein und fragen nach dem Wesen der Inspiration. Unter Leitung von Intendantin Dorothee Oberlinger lotet das Programm das kreative Zusammenspiel der Künste aus. Ein Flötentag, eine Commedia-Nacht, das traditionelle Fahrradkonzert, kulinarische Schlosskonzerte, illuminierte Open Airs und zwei neue Musiktheaterproduktionen: Hochkarätige Künstler wie Nuria Rial, Andreas Scholl, Sonia Prina, Vesselina Kasarovs und Christine Schornsheim bringen ihre meist eigens für die Festspiele konzipierten Programme zu Gehör. Die Musikfestspiele sind seit jeher ein Festival mit Musik aus Mittelalter, Renaissance, Barock, Klassik und Romantik.

Ort: Potsdam und Berlin

Potsdam und Berlin Termin: 8. bis 23. Juni

8. bis 23. Juni Tickets und Infos: www.musikfestspiele-potsdam.de

Händel Festspiele

58000 Gäste kamen im vergangenen Jahr zu den Händel Festspielen in Halle – so viele wie nie zuvor beim größten Klassik-Festival in Sachsen-Anhalt. Unter dem Motto "Empfindsam, heroisch und erhaben" wird in diesem Jahr das Rollenbild der Frauen zu Händels Zeiten beleuchtet. Musikerinnen wie Mary Bevan, Hana Blažíková, Julia Böhme, Giuseppina Bridelli, Silvia Frigato, Karina Gauvin, Vivica Genaux, Emmanuelle Haïm, Christina Pluhar und Carolyn Sampson treten auf – und auch männliche Kollegen wie Paul McCreesh, Christophe Rousset und Valer Sabadus sind zu sehen und zu hören.

Ort: Halle (Saale)

Halle (Saale) Termin: 31. Mai bis 16. Juni

31. Mai bis 16. Juni Tickets und weitere Infos: www.haendelhaus.de

Southside Festival 2019

Es sind die längsten Tage des Jahres im Landkreis Tuttlingen: Vom 21. bis zum 23. Juni werden wieder rund 60000 Musikfans beim Southside Festival in Neuhausen ob Eck, der Süd-Schwester des Hurricane Festivals in Scheeßel, erwartet. In diesem Jahr lohnt schon alleine der Auftritt der britischen Kultband The Cure um Frontmann und Mastermind Robert Smith die Anreise. Mit dabei sind aber gleich drei weitere echte Headliner: Foo Fighters, Mumford & Sons und Die Toten Hosen. Und auch die Fans deutschsprachiger Songs dürfen sich freuen. Denn zugesagt haben neben den Toten Hosen auch AnnenMayKantereit und Bosse.

Ort: Neuhausen ob Eck

Neuhausen ob Eck Termin: 21. bis 23. Juni

21. bis 23. Juni Tickets und Infos: www.southside.de

Zelt-Musik-Festival Freiburg

Freiburg liebt sein ZMF: Jede Menge Stars, Artisten und Künstler versammeln sich seit über drei Jahrzehnten vor den Toren der Stadt auf dem großen Parkplatz des Mundenhofes, um den rund 120000 Besuchern ein unvergessliches Zelt-Musik-Festival zu bieten. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei: Pop & Rock natürlich, ferner Blues, Jazz und Soul. Ein prominentes Line-up ist auch in diesem Jahr obligatorisch. Mit dabei unter anderem Max Herre, Chick Corea, Niedeckens BAP, Sammy Deluxe und die scheinbar unverwüstlichen Beach Boys. Das parallele "Actionprogramm" ist – bei freiem Eintritt – der Ort für Newcomer und lokale Künstler.

Ort: Freiburg

Freiburg Termin: 17. Juli bis 4. August

17. Juli bis 4. August Tickets und Infos: www.zmf.de

Badenweiler Musiktage

Das nennt man eine Punktlandung: Die Badenweiler Musiktage werden am 1. Mai mit dem Liederzyklus "Dichterliebe" von Robert Schumann eröffnet: "Im wunderschönen Monat Mai, da ist in meinem Herzen die Liebe aufgegangen", heißt es gleich zu Beginn. Doch wer den Dichter, Heinrich Heine, kennt, wird gleich erahnen, dass das lyrische Ich seine Liebe am Ende bitter zu Grabe tragen wird. Euphorie und tiefe Verzweiflung liegen eng beieinander. Unter dem Motto "Frühling. Erwachen" bieten die Badenweiler Musiktage ein Kulturerlebnis ersten Ranges mit hochkarätigen Klassik-Konzertreihen und Musikern von inter-nationaler Klasse abseits des Mainstreams. Ein musikalischer Zaubergarten der Klassik!

Ort: Badenweiler

Badenweiler Termin: 1. bis 4. Mai

1. bis 4. Mai Tickets und Infos: www.badenweiler-musiktage.de

Rheingau Musik Festival

Diese Symbiose aus Kultur und Natur, Musik, Genuss und Lebensfreude gibt es so wohl kein zweites Mal: Das Rheingau Musik Festival zählt mit über 170 Konzerten in der Region von Frankfurt über Wiesbaden bis zum Mittelrheintal zu den größten Musikfestivals Europas. Kulturdenkmäler wie Kloster Eberbach, Schloss Johannisberg und Schloss Vollrads oder pittoreske Wein-güter verwandeln sich auch in diesem Sommer in Konzertbühnen für die Stars der internationalen Klassikszene und Nachwuchskünstler von Klassik über Jazz bis hin zu Kabarett und Weltmusik. Als "Artist in Residence" zeigt Daniil Trifonov in sechs Veranstaltungen mit Musik von Beethoven bis Arvo Pärt sein Können. Die Sopranistin Christiane Karg wird als Fokus-Künstlerin in acht Veranstaltungen mit Musik von Mozart bis Smith zu erleben sein. Als Jazz-Künstler präsentiert Curtis Stigers in vier Konzerten seine musikalische Raffinesse, u. a. mit Till Brönner und Larry Goldings. Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen ist das erste "Orchestra in Residence" und wird in vier Konzerten mit Musik von Bach bis Tschaikowski zu hören sein. Daneben stehen die Themenschwerpunkte "Next Generation" und "Jazz & more" im Vordergrund.