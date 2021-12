Apfel, Nuss und Mandelkern ...

prisma 47/21

Weihnachtsbäckerei

"In der Weihnachtsbäckerei", so heißt ein bekanntes Kinderlied von Rolf Zuckowski. Sicher haben Sie die Melodie sofort im Ohr. Der Liedermacher selbst gibt an, die Idee zu dem Song sei ihm im Auto auf dem Heimweg zur Familie gekommen, die gerade Plätzchen backte.

