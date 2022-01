Der Traum von der Krone

Schade, dass sie die Krone nicht zum Gespräch mitgebracht hat! Als kleines Mädchen hatte sie sich immer eine goldene Krone gewünscht, hat sie in einem Interview gesagt. Wie eine echte Königin also. Längst ist sie kein Mädchen mehr, sondern die 2021 in Deutschland bei Spotify meistgestreamte Künstlerin. Die dortigen Musikabrufe sind die neue echte Währung. Quasi das, was früher die Charts waren oder die Single-Verkäufe nach dem Auftritt der Musikerinnen und Musiker in der ZDF-Hitparade.