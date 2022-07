"Mitte, Mitte", sagt die Filmvorführerin zu mir, als sie mich in den noch leeren Kinosaal führt. "Da ist alles perfekt", ergänzt sie. Ok, so genau hatte ich mich bislang mit den Plätzen im Kino nicht beschäftigt. Irgendwie hatte ich mich stets für den Platz entschieden, der mir gerade am besten passte. Doch jetzt, bei der Pressevorführung des neuen Animationsfilms "DC League of Super-Pets", folge ich gerne dem Rat der Expertin.