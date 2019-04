prisma 16/2019

Von Stephan Braun

Ostern ist selbstverständlich in erster Linie das Fest der Auferstehung Jesu Christi. Doch womit verbinden wir die Osterzeit in unserem Alltag noch? Ich denke an viel Zeit mit der Familie, an ein paar freie Tage mit Raum für tolle Aktivitäten – sei es ein besonderer Spaziergang oder eine längere Fahrradfahrt.

Auch an ein gutes Essen, aber ein eher leichtes, nicht ganz so üppig und schwer. Vor allem aber habe ich an Ostern stets das Gefühl: Jetzt geht es wieder raus! prisma hat von allem zumindest ein bisschen: Johann Lafer hat für Sie ein tolles Ostermenü zusammengestellt (hier), Anregungen für einen Ausflug in der nächsten Zeit finden Sie in unseren Veranstaltungstipps und in unserer Rubrik "Nächste Aufahrt" und in unserem großen Programmteil haben wir mit Blick auf die Osterzeit wieder passende Fernsehtipps für Sie.

Also: Genießen Sie die Osterfeiertage!