Zum Maikäfertreffen in Hannover rollen am 1. Mai rund 3.500 Volkswagen-Klassiker an. Käfer, Bullis, Typ 3, Typ 4, Typ 181, Karmann-Ghia, Fridolin und andere Modelle sind auf dem Messegelände zu bewundern.

Neben der Fahrzeug-Schau, die es seit 1983 gibt, wird der größte Markt für VW-Ersatz- und -Zubehörteile dieser Typen bei dem Treffen zu finden sein. Hier sind sowohl private als auch gewerbliche Aussteller vertreten. Beim Show&Shine-Wettbewerb werden die schönsten 15 Automobile prämiert. Wer mit seinem VW-Schätzchen aufs Areal möchte, zahlt zehn Euro fürs Auto. Der Eintritt für Besucher ist frei.

Was: "Maikäfertreffen"

"Maikäfertreffen" Wann: 1.5., 9 – 17 Uhr (Einlass: 7 Uhr)

1.5., 9 – 17 Uhr (Einlass: 7 Uhr) Wo: Messeparkplätze Ost (11 – 14, 16), Hermesallee/Weltausstellungsallee, 30521 Hannover

Messeparkplätze Ost (11 – 14, 16), Hermesallee/Weltausstellungsallee, 30521 Hannover Infos: www.maikaefertreffen.de und 05108/81 97

Osterspektakel auf der Leuchtenburg

Eine Zeitreise ins Mittelalter versprechen die Ritter- und Passionsspiele auf der Leuchtenburg im Saaletal. Ritter, Händler, Handwerker, Gaukler und Musiker werden vom 19. bis 22. April zu dem Spektakel erwartet. Der Karfreitag beginnt besinnlich mit Klängen ökumenischer Lieder aus Taizé. Die Oster-Prozession ab 11 Uhr von der Kirche in Seitenroda führt an sieben Stationen vorbei zum Holzkreuz im Burghof. Von Samstag bis Ostermontag liefern sich die Ritter Schaukämpfe, beim Markttreiben können die Besucher zuschauen, wie Bögen geschnitzt, Körbe geflochten oder Krüge getöpfert werden. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt 12 Euro, für Kinder (6 – 16 Jahre) 9 Euro.

Wann: 19. – 22.4., 10 – 19 Uhr

19. – 22.4., 10 – 19 Uhr Wo: Leuchtenburg, Dorfstraße 100, 07768 Seitenroda

Leuchtenburg, Dorfstraße 100, 07768 Seitenroda Infos: www.leuchtenburg.de und Burg-Hotline 036424/71 33 00

Frühjahrs-Pflanzenraritätenmarkt

Seltene Schönheiten der Pflanzenwelt können am 27. und 28. April in der Orangerie des Botanischen Gartens im Grugapark Essen bewundert werden. Und nicht nur das: Beim Frühjahrs-Raritätenmarkt verkaufen etwa 70 Sammler und Aussteller aus dem In- und Ausland ihre ausgefallenen Exemplare und besonderen Züchtungen. Gleichzeitig geben sie Tipps zu Zucht und Pflege von Orchideen, Bonsai, Bambus, Obstgehölzen, Kräutern sowie Wild- und Heilpflanzen. Wer keine Zeit hat, zum April-Markt zu kommen, hat eine weitere Chance beim Herbstmarkt am 14. und 15. September. Der Eintritt zum Grugapark kostet 4 Euro, für Kinder 1,20 Euro (6 bis 15 Jahre).

Wann: 27./28.4., jeweils 10 – 18 Uhr

27./28.4., jeweils 10 – 18 Uhr Wo: Orangerie Grugapark, Virchowstraße 167, 45147 Essen

Orangerie Grugapark, Virchowstraße 167, 45147 Essen Infos: www.grugapark.de/pflanzenmarkt und 0201/8 88 31 06

"LebensArt" – Messe für Garten, Wohnen und Lifestyle

Die zauberhaften Saaleauen in der fränkischen Stadt Hof werden vom 26. bis 28. April Schauplatz der LebensArt. In der grünen Oase, die im Zuge der Landesgartenschau 1994 neu gestaltet wurde, zeigt die Messe für Garten, Wohnen und Lifestyle Schönes, Erlesenes und Außergewöhnliches und informiert über Trends in Haus und Garten. In den aufgebauten Pagoden zu finden sind Pflanzen, Möbel, Antiquitäten, Wohnaccessoires, Mode, Schmuck, Literatur und kulinarische Leckerbissen. Der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 6 Euro. Weitere Stationen der LebensArt sind unter anderem: Pirmasens (24. bis 26. Mai), Dillenburg (20. bis 23. Mai) und Weinheim (20. bis 22. September).