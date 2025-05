Die Modetrends 2025: Pastelltöne und Bob, ganz nach Gigi Hadid

Buttergelb, Denim allover, extreme Silhouetten und Boho Chic – das sind nur ein paar der wichtigen Stichworte in Sachen Mode für den Sommer 2025. Die Modedesigner sorgen für ein Comeback der wild-romantischen Siebziger Jahre: Weiße Spitze, elegante Drapierungen, Rüschen und transparente Details dienen als Blickfang. Erdige Töne sind genauso angesagt wie die Trendfarbe Buttergelb. Der pastellige Ton erinnert an zartschmelzende Butter und sorgt für eine feminine Note. Bei den Frisuren ist der Bob die unangefochtene Nummer eins, wobei auch XL-Haare beliebt sind. Der Mittelscheitel wird vom tiefen Seitenscheitel abgelöst, und in Sachen Styling gilt: Weniger ist mehr!