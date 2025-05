Festival-Sommer im Norden: Von Wacken bis KP-One - Für jeden was dabei

Kaum bahnen sich wieder die ersten Sonnenstrahlen den Weg in unser Leben, ist sie wieder da: die Sehnsucht nach Zeltplätzen, lauter Musik, Freiheit und Partyvolk. Es ist wie eine Sucht und längst nicht an ein bestimmtes Alter gebunden. In Deutschland locken Hunderte Festivals mit dem Versprechen, dem Alltag für ein paar Tage zu entkommen und die üblichen Regeln des Miteinanders für eine begrenzte Zeit zu erweitern. Im Norden der Republik warten einige Hochkaräter aus verschiedenen Musikrichtungen auf die Fans, die sehnlichst danach lechzen, unter freiem Himmel ihre Lieblingsmusik mit Gleichgesinnten zu genießen.

Zum Beispiel das Deichbrand-Festival, das vom 17. bis 20. Juli am Seeflughafen Cuxhaven/Nordholz stattfindet. Headliner sind Macklemore, K.I.Z., Timmy Trumpet, Kontra K, Deichkind, Finch und Ski Aggu. Damit ist die musikalische Bandbreite der Veranstaltung umrissen, zu der 60 000 Besucher erwartet werden. Es geht um Pop-, Rock und Alternative-Acts. Gleichzeitig gibt es eine „Electronic Selection“ mit Top-DJ‘s wie Bunt., Alicia Hahn oder Animal Trainer. Diverse Workshops versüßen den Gästen zusätzlich den Aufenthalt. Infos: www.deichbrand.de

Wer Techno, EDM, Hardstyle und House zu seinen Lieblings-Spielarten zählt, der muss unbedingt mal zum Ferdinands Feld Festival fahren, das am 1. und 2. August auf dem Flugplatz in Rotenburg (Wümme) stattfindet. Es gibt vier „Terminals“ genannte Bühnen, auf denen die unterschiedlichen Stile der elektronischen Musik zelebriert werden. Künstler wie Anna Reusch, Bennett oder Lari Luke bringen die Menge zum Abheben. Infos zum Festival gibt es unter: www.ferdinandsfeld.de

Für Fans von Ballermann-Hits wird Wolfsburg einmal pro Jahr zum El Dorado. Vom 11. bis 13. Juli findet dort das KP-One Festival statt. Das Open Air bietet Mallorca-Freunden einen Querschnitt durch die beliebtesten Hits des Genres, performt von Interpreten wie OBS, Mickie Krause, Ikke Hüftgold, Schürze, Kim Noble oder Markus Becker. Das Festivalgelände in Neindorf wurde in diesem Jahr noch einmal vergrößert. Malle ist eben vielleicht doch nicht nur einmal im Jahr. Infos unter: www.kp-one.de

Für Heavy-Metal-Fans ist die Bezeichnung Wacken Open Air gleichbedeutend mit dem Paradies auf Erden. Der „Holy Ground“ am Rande der 2000-Einwohner-Gemeinde im Kreis Steinburg ist im Laufe der vergangenen 35 Jahre zum wohl bekanntesten Metal-Festival der Welt geworden. Guns N‘ Roses, Machine Head, Papa Roach, Saxon oder Within Temptation sind einige der Top Acts, die vom 30. Juli bis 2. August die Erde in Norddeutschland zum Beben bringen werden. Infos unter: www.wacken.com

Punk, Hardcore und Metal wird traditionell auf dem Reload Festival in Sulingen geboten. Am Rande des idyllischen Städtchens in der Nähe von Osnabrück feiern vom 14. bis 16. August 18 000 Menschen zu den Klängen solcher Bands wie Gojira, Donots, I Prevail, Ministry oder The Exploited. Infos gibt es unter: www.reload-festival.de