Festival-Sommer im Osten: Techno bis Rock, etwas für jeden Geschmack

Kaum bahnen sich wieder die ersten Sonnenstrahlen den Weg in unser Leben, ist sie wieder da: die Sehnsucht nach Zeltplätzen, lauter Musik, Freiheit und Partyvolk. Es ist wie eine Sucht und längst nicht an ein bestimmtes Alter gebunden. In Deutschland locken Hunderte Festivals mit dem Versprechen, dem Alltag für ein paar Tage zu entkommen und die üblichen Regeln des Miteinanders für eine begrenzte Zeit zu erweitern. Im Osten der Republik warten einige Hochkaräter aus verschiedenen Musikrichtungen auf die Fans, die sehnlichst danach lechzen, unter freiem Himmel ihre Lieblingsmusik mit Gleichgesinnten zu genießen.

Rund 25 000 Techno-Fans pilgern Jahr für Jahr ins idyllische Gräfenhainichen in Sachsen-Anhalt, um auf dem gigantischen Rave inmitten der schönsten Naturumgebung abzutanzen. In diesem Jahr findet das Hive Festival vom 20. bis 22. Juni statt. Sechs verschiedene Locations mit insgesamt acht Bühnen laden zum Feiern ein. Das Line-up kann sich auch in diesem Jahr wieder sehen und hören lassen. Unter anderem spielen Alignment, D-Fence, Ufo 95 oder Acid Combo. Alle Infos gibt es unter: www.hive-festival.de

„Spürst du genauso ein Kribbeln in den Fingern wie wir? Das ist die Vorfreude aufs Highfield 2025“, melden die Veranstalter der gleichnamigen Mega-Veranstaltung. Am schönen Störmthaler See bei Leipzig findet das Highfield Festival vom 15. bis 17. August statt. Die Mischung hat es in sich: Von Pop über Rock bis Hip-Hop reicht das Angebot. Deichkind, Kontra K, Blond, Nina Chuba, Electric Callboy, Bilderbuch, Betontod, K.I.Z., Clueso, Großstadtgeflüster oder Massendefekt beweisen, dass hier wirklich für jeden Geschmack etwas geboten wird. Dementsprechend bunt ist auch das Publikum. Mehr Infos gibt‘s unter: www.highfield.de

Bereits zum 32. Mal verdunkelt sich der Leipziger Sommer, denn das Wave-Gotik-Treffen verwandelt die Stadt an Pfingsten in eine Filmkulisse der besonderen Art. Vom 6. bis 9. Juni werden Künstler wie L‘Âme Immortelle, Alphaville, New Model Army, Combichrist, The Nosferatu, Void Vision und viele weitere die Bühnen der einschlägigen Locations bespielen. Neben den Konzerten finden allerhand weitere kulturelle Highlights wie Museumsbesuche, Filmvorführungen, Lesungen und mehr statt. Der wahre Star der Veranstaltung ist aber das Publikum mit seinen einzigartigen Outfits und diesem ganz besonderen Spririt. Ein Besuch lohnt allemal. Alle Infos gibt es unter: www.wave-gotik-treffen.de

Das Rudolstadt Festival für Folk-, Roots- und Weltmusik wird vom 3. bis 6. Juli wieder das Publikum in Thüringen verzaubern. „Ein Festival, das Weltmusik, Dancefloor-Feeling und lauschige Hofkonzerte vereint, zwischen Folk-Tradition und verwegenen Experimenten segelt“, sagen die Veranstalter dazu. Der musikalische Länder-Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf Mali. Alle Infos zum Rudolstadt Festival gibt‘s unter: www.rudolstadt-festival.de