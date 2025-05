Festival-Sommer im Westen: Von Rock-am-Ring bis Juicy Beats

Kaum bahnen sich wieder die ersten Sonnenstrahlen den Weg in unser Leben, ist sie wieder da: die Sehnsucht nach Zeltplätzen, lauter Musik, Freiheit und Partyvolk. Es ist wie eine Sucht und längst nicht an ein bestimmtes Alter gebunden. In Deutschland locken Hunderte Festivals mit dem Versprechen, dem Alltag für ein paar Tage zu entkommen und die üblichen Regeln des Miteinanders für eine begrenzte Zeit zu erweitern. Im Westen der Republik warten einige Hochkaräter aus verschiedenen Musikrichtungen auf die Fans. Der Klassiker unter den Festivals ist natürlich Rock am Ring, das die Rockfans bereits seit vier Dekaden an Pfingsten beglückt. Vom 6. bis 8. Juni geben sich am Nürburgring in der Eifel Stars wie Slipknot, Korn, Rise Against, Bullet For My Valentine, The Prodigy, Weezer oder Spiritbox ein Stelldichein. Alle Infos gibt es unter: www.rock-am-ring.com