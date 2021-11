Kreisrunde Eintrittskarte

prisma 40/21

Ein Brief vom Meer

Ich schreibe Ihnen diese Zeilen am Strand. Ganz spontan, weil ich da in den letzten Tagen so viel gesehen, entdeckt und erlebt habe. Das kann ich Ihnen nicht vorenthalten: alles nichts Großes, nichts besonders Überraschendes und schon gar nichts Weltbewegendes, aber alles einfach nur schön.

MEHR