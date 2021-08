Nicht nur Klamauk

Das, was die beiden Schauspieler Christian Ulmen und Fahri Yardim mit einigen Kolleginnen und Kollegen in der Comedy-Reihe "jerks." tun, ist mehr als nur Klamauk.

Sie spielen sich in der Erfolgsserie quasi selbst, ganz ohne Drehbuch und ohne strenge Vorgaben. Die beiden Freunde Christian und Fahri ecken in der Serie immer wieder an: sei es bei ihren Lebensgefährtinnen oder in einer einfachen Alltagssituation. Die spontanen Wortgefechte und kuriosen Peinlichkeiten sind nicht immer gut auszuhalten, aber genau darin liegt der Reiz des Zuschauens. Quasi Fremdschämen in Vollendung auf höchstem schauspielerischem Niveau! Und von der Herangehensweise völlig anders als beispielsweise bei ihren Tatort-Rollen.