jerks Staffel 4: Christian Ulmen und Fahri Yardim im prisma-Podcast

Christian Ulmen, nicht nur einer der Hauptprotagonisten bei "jerks.", sonden vor allem Produzent und Regisseur der Comedy-Serie, hingegen verrät, dass seine Eltern an Jerks kaum Interesse hätten: "Das ist nicht ihr Humor", sagt er entwaffnend ehrlich. Überhaupt geben sich Ulmen und Yardim, die vielen TV-Zuschauern auch aus Erfolgsformaten wie dem Tatort bekannt sind, im Gespräch mit prisma-Chefredakteur Stephan Braun sehr offen und verraten einiges über die Dreharbeiten zu "jerks.". "Das Improvisieren muss man vorher im Team besprechen", sagt Ulmen und erklärt, wie schwierig es anfänglich für das gesamte Team war, dieses scheinbar so lockere Verhalten aller Schauspieler vor der Kamera einzufordern: "Loslassen klingt so leicht, aber diese festen Rituale und gewohnten Abläufe beim Dreh wegzulassen, ist sehr schwierig. Das mussten alle im Team erst lernen: der Kameramann, der Tonmann, die Requisite." Und nicht zuletzt die Schauspieler.

Inzwischen sind Ulmen und Yardim mit dieser Arbeitsweise so vertraut, dass es für beide mitunter fast schon ein Angang ist, bei anderen Projekten wieder nach Drehbuch und festen Regeln zu arbeiten. So stellt sich für beide die Frage überhaupt nicht, ob sie die "jerks."-Reihe noch fortsetzen möchten oder nicht, sondern eher, wie lange noch. Und da seien keine Grenzen gesetzt. Grenzen, die es auch bei den Themen, über die in der Comedy-Serie fortlaufend Witze gemacht werden, eigentlich nicht gibt. Gerade deshalb ist "jerks." so politisch unkorrekt. Im prisma-Podcast verraten die beiden, dass es doch einmal eine Szene gab, die es letztlich nicht in die Sendung geschafft hat, obwohl sie schon fertig gedreht war. Außerdem erfahren die "jerks."-Fans, weshalb Fahri Yardim beim Schneiden der Folgen auf keinen Fall anwesend sein darf, wer die Cameo-Auftritte der Gaststars organisiert und auf welche nackten Tatsachen sie sich freuen dürfen. Und es tauchen Überraschungsfragen von Emily Cox und von Jasmin Wagner ("Blümchen") auf.