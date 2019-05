prisma 22/2019

Von Stephan Braun

Herzlichen Dank an alle Leserinnen und Leser, die sich schon für unsere neue exklusive Befragungsgruppe registriert haben. Sie gehören jetzt zu unseren prisma-Trendsettern – Sie mischen sich ein, wenn es um die Bewertung von Redaktionsseiten, Themen oder Anzeigenmotiven geht. Damit helfen Sie uns, denn Ihre Meinung ist uns wichtig. Falls Sie sich noch nicht für prisma-Trend registriert haben, so nutzen Sie die Gelegenheit und melden sich online an unter www.prisma.de/trend

Werfen Sie auch gerne einen Blick auf unseren Bauhaus-Artikel: Im zweiten Teil unserer Serie zum 100. Geburtstag des Bauhaus-Stils zeigen wir Ihnen, wie zeitlos elegant und attraktiv diese Architektur, Kunst und das Design doch sind.

Ich werde gewiss eine der Sonderausstellungen besuchen und mich weiter dafür begeistern. Sie auch?