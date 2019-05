| Kultur

Von Tonia Sorrentino

Fast überall in der Welt hat die Bauhaus-Lehre ihre Spuren hinterlassen. Der zweite Teil unse- rer Serie zeigt, wie lohnenswert es ist, sich zum 100. Geburtstag der Gestaltungsschule auf die Suche zu begeben – auch im persönlichen Kontext.

Die Leuchte mit halbrundem Glasschirm und Metallfuß: ein Bauhaus-Klassiker, entworfen 1923 von dem Produktdesigner Wilhelm Wagenfeld und dem Industriedesigner Carl Jakob Jucker in Weimar. Ein Jahr vorher konzipierte der Gestalter Peter Keler die bis heute berühmte Wiege, ein auf dem Kopf stehendes Dreieck, eingefasst in zwei kreisrund gebogene Stahlrohre.

Doch Bauhaus ist viel mehr als ein Typ Tischlampe und ein schaukelndes Kinderbett. Christian Bodach, Leiter der Geschäftsstelle des Bauhaus-Verbundes, erklärt, warum: "Objekte wie diese wurden durch mediale Aufmerksamkeit so stark in den Vordergrund gerückt. Die Bauhaus-Lehre umfasst jedoch viel mehr: Es ging darum, neue gestalterische Lösungen für das gesamte Leben zu finden – in Kunst, Architektur, Design und Pädagogik. Das unterscheide Bauhaus klar von anderen Strömungen."

Gerade deshalb könne man sich dem Bauhaus aus vielen Richtungen nähern, sagt Bodach. "Eine zentrale Frage ist: Was sagt uns das Bauhaus heute? Dabei mag herauskommen, dass es uns im Alltag berührt – ganz anders, als wir erwarten würden." So ähnelten Bodach zufolge heute zum Beispiel manche Arbeitsweisen in Betrieben der Form, wie einst das Bauhaus organisiert war. Vorweggenommen wurden etwa offene Arbeitsstrukturen, in denen die Trennung von Fertigkeiten aufgehoben ist und Menschen mit verschiedenen Professionen ein gemeinsames Projekt realisieren. "Ein Beispiel sind moderne, global agierende IT-Unternehmen. Manche App-Entwicklung hätte auch zu Bauhaus-Zeiten stattfinden können, hätte es damals die Mittel gegeben."

Kulturgut von Weltrang

Die hohe und zugleich grenzübergreifende Relevanz des Bauhauses zeigt sich zum 100. Geburtstag in rund 1400 Veranstaltungen. "In ganz Deutschland wird das dezentral organisierte Jubiläum an mehr als 600 Orten begangen. Auch in den Niederlanden, der Schweiz und den USA gibt es zum Beispiel Bauhaus-Werkschauen und -Ausstellungen", sagt Bodach. Am 6. April öffnete nach dreijähriger Errichtungsphase das Bauhaus-Museum Weimar.

In Dessau kommt ab dem 8. September ein zweites Bauhaus-Museum hinzu und zeigt erstmals die umfassende Sammlung der Stiftung Bauhaus Dessau. Diese bleibenden Elemente machten da Thema noch präsenter, sagt Bodach. Doch es gehe nicht nur darum, Sammlungen zu zeigen, sondern auch um Lernorte, Austausch und Ausprobieren. Dies bewiesen unter anderem museumspädagogische Beiträge von Schulen. "Das sind Impulse von außen, und auch diese spiegeln ein Element des Bauhauses: Schüler und Lehrer finden gemeinsam neue Formen", so Bodach.

Zeitlose Gestaltungsideen

Dass und in welchen Formen das Bauhaus bis heute in der Gestaltung und der Architektur wirkt, zeigt unter anderem das bundesweite Projekt "Grand Tour der Moderne", das durch 100 Jahre Architekturgeschichte von 1900 bis 2000 führt. "Die Tour erzählt auch die Vorgeschichte rund um das Bauhaus und die Hintergründe zu den Gebäuden", sagt Bodach. "Es sind nicht nur Gotik und Barock, die uns bis heute beeinflussen, sondern es ist auch jüngere Architektur." Die ungebrochene Attraktivität von Bauhaus-Möbeln erklärt Bodach so: "Sie sind einfach gedacht und haben eine zeitlose, pure, sehr konzentrierte Form. Ihr elementarer Charakter erlaubt, viel wegzudenken oder hinzuzufügen. Sie sind in Funktion und Gestaltung gut kompatibel – und genau deswegen nicht einfach modisch, sondern behalten langfristig ihren Wert."

Der größte Teil des umfangrei - chen Jubiläumsprogramms suche in der einen oder anderen Weise den Gegenwartsbezug und lade zur spielerischen Auseinandersetzung ein. Bodach: "Es gibt die intellektuelle Sicht, die geschichtliche Herangehensweise, man kann sich über eine Tapetenkollektion nähern, über Schriftgestaltung, besondere Orte. Aber man kann das Thema auch sportlich angehen, zum Beispiel beim Weimarer Bauhaus-Marathon. Kurz: Man darf seine eigene Welt entdecken." Jeder, der sich für bestimmte Dinge in seiner Umwelt interessiere, finde im Jubiläumsjahr etwas, das ihn ins Thema hineinführe. "Und eben nicht nur in Berlin, Dessau und Weimar, sondern fast vor der eigenen Tür."

Einige Veranstaltungstipps zum Bauhaus-Jubiläum finden Sie hier:

BAUHAUS-VERANSTALTUNGEN IM NORDEN (AUSWAHL):

Bremen

Ausstellung "Wilhelm Wagenfeld: Leuchten", bis 27.10., Ausgangspunkt der Schau ist Wagenfelds Tischleuchte von 1924, das berühmteste Werk des gebürtigen Bremers und Pioniers des Industriedesigns, Wilhelm-Wagenfeld-Haus, Am Wall 209, 28195 Bremen, www.wilhelm-wagenfeld-stiftung.de

Hamburg

Die Filmreihe "Wir leben in einer neuen Zeit – Neues zu Bauhaus und Film", bis 15.8., die von Thomas Tode kuratierte Auswahl zeigt, wie die Kunstform Film am Bauhaus verstanden wurde, Metropolis-Kino, Kleine Theaterstraße 10, 20354 Hamburg Alfeld Sonderausstellung "Mut – die Provinz und das Bauhaus", bis 3.11., das Fagus-Werk ist das Erstlingswerk des Bauhaus-Gründers Walter Gropius und gilt als Schlüsselbau der Moderne – seiner Geschichte und dem Einfluss auf die Gründung des Bauhauses geht die Schau nach, Unesco-Welterbe Fagus-Werk, Hannoversche Straße 58, 31061 Alfeld (Leine), www.fagus-werk.com

Celle

Bus-Rundfahrt "Barock trifft Bauhaus", bis 31.10., Tour zu den wichtigsten Bauwerken des Architekten Otto Haessler in Celle, das neben Weimar und Dessau zu den bedeutendsten Orten der Bauhausgeschichte gehört, Ausgangspunkt der Tour: Schloss, Schlossplatz 1, 29221 Celle, www.celle-tourismus.de

BAUHAUS-VERANSTALTUNGEN IM OSTEN (AUSWAHL):

Leipzig, Hellerau und andere

Konzertreihe "bauhaus19", 1.6. bis 7.9., das sommerliche Musikfestival führt in sieben originale Bauhausgebäude wie das Festspielhaus Hellerau, das Diakonissen-Mutterhaus Elbingerode oder die Versöhnungskirche Leipzig, www.mdr.de/musiksommer/

Dessau

Eröffnung des Bauhaus-Museums Dessau, 8.9., im Obergeschoss wird mit der Ausstellung "Versuchsstätte Bauhaus" erstmals die Sammlung der Stiftung Bauhaus Dessau umfassend präsentiert, Bauhaus-Museum, Mies-van-der-Rohe-Platz 1, 06844 Dessau, www.bauhaus-dessau.de

Halle (Saale)

Sonderausstellung "Bauhaus Meister Moderne – das Comeback", 29.9. bis 12.1.2020, hochkarätige Meisterwerke aus internationalen Sammlungen werden vereint, darunter unter anderen von Feininger, Kandinsky, Klee und Muche, Kunstmuseum Moritzburg, Friedemann-Bach-Platz 5, 06108 Halle (Saale), www.kunstmuseum-moritzburg.de

Berlin

Jubiläumsschau "original bauhaus", 6.9. bis 27.1.2020, das Bauhaus-Archiv/Museum für Gestaltung zeigt, was typisch Bauhaus ist und wie Unikat und Serie, Remake und Original im Bauhaus von Anfang an zusammengedacht wurden, Berlinische Galerie, Alte Jakobstraße 124 – 128, 10969 Berlin, www.bauhaus.de/de/jubilaeum

BAUHAUS-VERANSTALTUNGEN IM WESTEN (AUSWAHL):

Oberhausen

"nützlich & schön – Produktdesign von 1920 bis 1940", bis 23.2.2020, die Ausstellung zeigt die Warenwelt der damaligen Zeit im Wandel zu mehr Eleganz und Schlichtheit der Form, Industriemuseum Peter-Behrens-Haus, Essener Straße 80, 46047 Oberhausen, www.industriemuseum.lvr.de

Köln

Die Ausstellung "2 von 14. Zwei Kölnerinnen am Bauhaus" würdigt das Schaffen der Keramikkünstlerin Margarete Heymann-Loebenstein, bis 11.8., Museum für Angewandte Kunst Köln, An der Rechtschule, 50667 Köln, www.museenkoeln.de

Dortmund und andere Orte

Multimediale Wanderausstellung "Weimar im Westen: Republik der Gegensätze", in Dortmund bis 23.6., danach in Bielefeld, Vogelsang, Minden, Münster; neuer Blick auf die Weimarer Einflüsse im Westen durch bislang unbekannte Fotos und Filme, Museum für Kunst und Kunstgeschichte, Hansastraße 3, 44137 Dortmund, www.weimar-im-westen.de

Hagen

Ausstellung "Heinrich Brocksieper – ein Hagener am Bauhaus. Die Stofflichkeit der Dinge", bis 23.6., Retrospektive des Künstlers, der bereits ab 1919 am Bauhaus in Weimar experimentierte – in der Malerei, aber auch mit Fotografie und Film, Emil Schumacher Museum, Museumsplatz 1 – 2, 58095 Hagen, www.esmh.de

BAUHAUS-VERANSTALTUNGEN IM SÜDEN (AUSWAHL):

Amberg

Ausstellung "Gropius, Bauhaus und Rosenthal in Amberg", bis 1.12., in der Glaskathedrale – Gropius-Bau und einst Rosenthal-Glaswerk – geht es um das Industriedenkmal selbst und um dort hergestellte Erzeugnisse, Stadtmuseum Amberg, Zeughausstraße 18, 92224 Amberg, www.stadtmuseum.amberg.de

Mainz

Experimentieren im "bauhaus.labor", 6.9. bis 2.2.2020, im bauhaus.labor können Besucher analog zu den Werkstätten der Bewegung alles rund ums Bauhaus selbst erleben, Gutenberg-Museum, Liebfrauenplatz 5, 55116 Mainz, www.gutenberg-museum.de

Stuttgart

Ausstellung "Nicht alles ist Bauhaus. Die Weißenhofsiedlung im Kontext ihrer Zeit", bis 21.7., Blick auf die Architekturmoderne: Die Stuttgarter Örtlichkeit ist als Bauhaus-Siedlung in aller Munde. Doch wie viel Bauhaus steckt wirklich in ihr? Weißenhofwerkstatt im Haus Mies van der Rohe, Am Weißenhof 20, 70191 Stuttgart, www.weissenhofmuseum.de

Mössingen

Vortragsreihe "Die aufmüpfigen und klugen Bauhaus-Frauen in der Löwenstein'schen Pausa", 5.6., 3.7., 18.9., zeigt die große Anziehungskraft der Löwenstein'schen Pausa, einer vom Bauhaus inspirierten Buntweberei, auf junge Designerinnen, Pausa-Tonnenhalle, Löwensteinplatz 1, 72116 Mössingen, www.moessingen.de