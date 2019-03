prisma 12/2019

Von Stephan Braun

Das verspricht ein spannendes Wochenende: Unsere verjüngte Fußball-Nationalelf startet am Sonntag in der EM-Quali beim Erzfeind Niederlande (20.45 Uhr, live bei RTL). Nach dem schwächsten Jahr in ihrer Geschichte, in dem es gegen die Nachbarn mit 0:3 und 2:2 enttäuschende Ergebnisse gab. Jogis Jungs sind jetzt gefordert.

In Amsterdam muss zumindest ein ordentliches Unentschieden her! Ganz in der Nähe, 30 Kilometer südwestlich von Amsterdam, hat prisma gleich ein ganzes Wochenende verbracht: Wir haben für Sie das bildhafte Symbol für den gerade begonnenen Frühling besucht – den Keukenhof in Lisse, der einem Blütenmeer aus abertausend prächtigen Tulpen gleicht.

Einen tiefgrünen Fußballrasen haben wir dort nicht entdeckt. Aber der liegt für unsere Jungs ja an diesem Wochenende in der Arena in Amsterdam …