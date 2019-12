| Mit Jahres-Horoskop

Von Jana Samsonova

Star-Astrologin Elizabeth Teissier hat Staatsoberhäupter wie den spanischen König Juan Carlos und den französischen Präsidenten François Mitterand beraten. Für prisma hat sie in die Sterne geschaut – und sagt, was uns 2020 erwartet.

Die kommenden zwölf Monate bereiten Astrologin Elizabeth Teissier Sorgen: "Das wird kein einfaches Jahr." Beunruhigt ist Teissier vor allem von der Planetenkonstellation, die 2020 herrschen wird. Das gab es zuletzt im September 2001, als die Anschläge von New York die Welt erschütterten. Teissier fürchtet 2020 Gewalt, Terror und eine Wirtschaftskrise.

Angeschlagener Präsident Den USA sagt Elizabeth Teissier Spannungen voraus, die sich vom Präsidenten auf das Land übertragen. Eine Konstellation, die Teissier bereits im September 2019 bemerkte, als der Vollmond stark auf das Horoskop von Donald Trump abstrahlte. "Ich dachte zunächst an ein Attentat, aber dann kam die Ukraine-Affäre. Ein Problem, das noch lange nicht ausgestanden ist."

Vielversprechender Ansatz In England wirkt die Jupiter- und Merkur-Dissonanz: Kommunikationsprobleme, Krisen, Missverständnisse, Versprechungen sowie Tendenz zur Überschätzung. Für den Brexit prognostiziert Teissier: "Eine innovative und sehr vielversprechende Erholung ist Mitte Dezember 2020 in Sicht." Um den 22. Januar ist ein Durchbruch möglich, ebenso zwischen Juni und November 2020.

Robuste Kanzlerin Angela Merkel ist ein Krebs mit Aszendent Schütze und mit Sonne und Uranus in der Lage, innovativ zu sein und neue Wege zu gehen – auch wenn sie damit bei ihren Gegnern auf Widerstand trifft. "Sie steht in direktem Kontakt mit ihrer wahren Natur, ihrer Intuition und Sensibilität." Stand Merkel in 2019 noch unter Jupiters vollem Schutz, lässt dieser im neuen Jahr rapide nach.

Große Solidarität Ein Gegenzyklus von Jupiter und Neptun, der im Februar, Juli, September und Oktober aktiv sein wird, lässt auf positive Entwicklung hoffen. Teissier: "Der Zyklus bringt ein größeres Bewusstsein für Ökologie sowie ein verstärktes, kollektives Solidaritätsgefühl." Ein Hinweis auf eine Phase der Entspannung bei der Fußball-Europameisterschaft und bei den Olympischen Spielen im Sommer 2020.

JAHRES-HOROSKOP 2020

WIDDER Harte Zeiten für so manche Widder, die ein neues Kapitel beginnen, was nicht immer einfach ist. Positiver Einfluss von Venus sorgt für glückliche Phasen in Liebe und Freundschaft.

STIER April-Stiere schlagen neue Wege ein. Mai-Geborene gehören zu den großen Gewinnern des Jahres, stellen langfristig die Weichen und sichern ihre Zukunft ab. Glückwunsch!

ZWILLINGE Die gute Nachricht: Mit Ausnahme von Neptun, der Enttäuschungen signalisieren kann, stehen Venus (April bis Juli) und Mars (ab Juli und bis Jahresende) dem Zwilling zur Seite.

KREBS Uranus und Neptun versprechen für einige mehr Kreativität, manchmal eine Erleuchtung. Unerwartete Ereignisse können zu einem Ortswechsel oder zum neuen Job führen.

JUNGFRAU Sie gehören zu den Favoriten der Planeten! 2020 wirken Pluto, Saturn, Jupiter und Uranus positiv, vielleicht bietet sich die Chance Ihres Lebens? Manche sichern ihre Zukunft ab.

LÖWE Sie surfen auf relativ neutralen Wellen. Einige Löwen können durch Uranus und unerwartete Ereignisse neue Wege einschlagen. Alte Leidenschaften flammen auf.

WAAGE Die 3 Planeten im Steinbock können Spannungen bewirken, es kommt zu Umwälzungen, familiäre Dinge oder Wohnungsprobleme belasten Ihr Budget (und Ihre Nerven).

SKORPION Sie gehören zu den Favoriten, für so manchen Skorpion wird es eines der besten Jahre seit Langem! Mehr Inspiration, Projekte aus Beton und gleichzeitig eine Art Renaissance.

STEINBOCK Jupiter kommt nach zwölf Jahren wieder in Ihr Zeichen, fast immer ein Symbol für mehr Selbstvertrauen und Selbstentfaltung, dazu konzentrieren Sie sich aufs Wesentliche.

SCHÜTZE Nach Jupiter 2019 können Sie sich auf Ihren Lorbeeren ausruhen, die langsamen Planeten sind überwiegend neutral. Ab Juli sind Sie kaum zu bremsen: volle Fahrt voraus.

WASSERMANN Abgesehen von unerwarteten Veränderungen steht Ihnen ein gutes Jahr bevor: Venus verschönt mehrere Monate lang Ihr Gefühlsleben, bringt mehr Harmonie und Spaß.

FISCHE Einer der besten Jahrgänge seit langem! Das Power-Planeten-Trio im Steinbock bewirkt mehr Einfluss, Anerkennung. Sie setzen Ihre Pläne um, können sich langfristig absichern.

