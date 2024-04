PCO-Syndrom: Hormone außer Kontrolle

„Ich kann wahrscheinlich niemals Kinder bekommen, weil ich das PCO-Syndrom habe“, berichtete mir vor einiger Zeit eine 23-jährige Patientin verzweifelt. Eigentlich wegen einer Fettverteilungsstörung (Lipödem) in meiner Praxis in Behandlung, erklärte mir die junge Akademikerin im Anamnese-Gespräch, dass bei ihr kürzlich das Polyzystische Ovarialsyndrom, kurz PCO-Syndrom, diagnostiziert worden sei. Dabei handelt es sich um die häufigste Hormonstörung bei Frauen im gebärfähigen Alter. Betroffen sind fünf bis zehn Prozent. Durch eine gestörte Eizellreifung kommt es bei ihnen häufig zu einem erschwerten Schwangerschaftseintritt. Der Grund dafür sind unregelmäßige Eisprünge.

Eine Vermännlichung, unter anderem durch Bartwuchs und eine maskuline Körperstatur, sowie Haarausfall sind weitere sehr häufige Symptome des PCO-Syndroms. Zudem kommt es oft zu Übergewicht durch eine begleitende Insulinresistenz. Diese diagnostizieren wir auch gehäuft bei Lipödem-Betroffenen. So war es auch im Fall der erwähnten Patientin. Ich empfahl ihr deshalb eine Behandlung mit dem blutzuckersenkenden Wirkstoff Metformin. Schlägt diese Therapie an, so kommt es nicht nur zu einer Gewichtsreduktion, sondern auch zu einem zuverlässigen Zyklus.