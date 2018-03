| Jetzt gewinnen

Gewinnen Sie beim großen prisma-Ostergewinnspiel viele tolle Preise!

Skandinavisches Wohndesign online einkaufen

Entdecken Sie im Hamburger Design-Online-Shop found4you.de zeitlose Klassiker und modernes skandinavisches Design: Wohnaccessoires, Möbel und schöne Dinge für den Alltag. Von renommierten Marken wie Iittala, Stelton und String oder den jungen Marken Hay, Muuto und Ferm Living. Bei found4you.de finden Sie über 8.000 Artikel von mehr als 90 Marken und viele Inspirationen rund um die Themen Wohnen und Design. Kunden schätzen die Sortimentsauswahl, die Produktbeschreibungen und den freundlichen Kundenservice.

prisma und found4you.de verlosen vier Einkaufsgutscheine im Wert von je 300 Euro, einzulösen unter: www.found4you.de

Einfach bis 6. April 2018 anrufen und gewinnen: 01379/88 50 21*

Gewinnen Sie einen Luxusurlaub auf Sylt und ein großes Buchpaket

Ihnen fehlt die Zeit zum Lesen? Wir schenken Ihnen eine Auszeit – und die schönsten Liebesromane. prisma und feelings – Lesen, Liebe, Lifestyle verlosen ein tolles Buchpaket und einen Kurzurlaub im SEVERIN *S RESORT & SPA auf Sylt für zwei Personen im Wert von 1.500 Euro. Ob Superior-Doppelzimmer oder Juniorsuite – den Gutschein können Sie ganz nach Ihren Wünschen einlösen. Im Buchpaket enthalten sind der Liebesroman "Inselzauber" von Gabriella Engelmann und einige Überraschungen. Ab sofort gibt es auf www.feelings-magazin.de/gratis-ebook übrigens ein E-Book voller Inselflair und großer Gefühle geschenkt!

Einfach bis 6. April 2018 anrufen und gewinnen: 01379/88 50 22*

Gewinnen Sie eine WiFi-Alarmanlage mit HD-Kamera von Multi Kon Trade

Die Alarmanlage FO1402 ist ideal, um Ihr Haus, Ihre Wohnung oder Ihr Gewerbe vor Einbruch zu schützen. Mit einem Störwiderstand, 720p-HD-Live-Videos mit Echtzeitaufnahme und IR-LEDs für die perfekte Nachtsicht sorgt das System für ein hohes Sicherheitsgefühl. Zu allen ungewöhnlichen Ereignissen erhalten Sie direkt über Ihr WLAN-Netzwerk Benachrichtigungen per E-Mail und haben die Möglichkeit, die Echtzeit-Wiedergabe oder eine Aufzeichnung auf dem Smartphone abzuspielen. prisma und Multi Kon Trade verlosen sieben Alarmsysteme im Wert von je 190 Euro. Mehr Informationen sind unter www.multikontrade.de zu finden.

Einfach bis 6. April 2018 anrufen und gewinnen: 01379/88 50 23*

Gewinnen Sie einen Bausparvertrag mit 1500 Euro Startguthaben

Sie träumen von den eigenen vier Wänden, Ihre Küche muss modernisiert werden oder das geerbte Haus benötigt dringend eine Renovierung? Die Bausparkasse Schwäbisch Hall legt den Grundstein zur Finanzierung Ihres ganz persönlichen Wohnglücks. prisma und Schwäbisch Hall verlosen einen Bausparvertrag über 10.000 Euro mit 1.500 Euro Startguthaben. So können Sie sorglos in Ihr Wohnprojekt starten! Weitere Informationen zu den Themen Bauen, Kaufen und Modernisieren unter: www.schwaebisch-hall.de

Einfach bis 6. April 2018 anrufen und gewinnen: 01379/88 50 24*

Mit Tchibo zu versilberten Frühlingsmomenten

Mit der neuen Premium-Kollektion von Tchibo wird Ihre Ostertafel zu einem strahlenden Blickfänger. Gewinnen Sie eine von elf hochwertigen Vasen aus versilbertem Edelstahl im Wert von je 109 Euro und beeindrucken Sie Ihre Gäste. Um das festliche Ambiente abzurunden, bietet Tchibo neben stilvollen, versilberten Schalen, Kerzenleuchtern und Etageren auch praktische Backformen und Küchenhelfer: So gelingen Hefezopf oder Osterbrot im Handumdrehen. Das passende Kaffeegedeck sorgt zudem für eine frühlingshafte Atmosphäre und stimmt Sie auf das Osterfest ein. Bringen Sie edles Ambiente auf Ihre Tafel. Inspirationen sind unter www.tchibo.de zu finden. prisma und Tchibo verlosen elf hochwertige Vasen aus versilbertem Edelstahl im Wert von je 109 Euro.

Einfach bis 6. April 2018 anrufen und gewinnen: 01379/88 50 25*

Alles für einen prachtvollen Rasen

Endlich Frühling! Hobbygärtner zieht es nach draußen, denn der Rasen soll mit den ersten warmen Sonnenstrahlen wieder in sattem Grün erstrahlen. Mit den neuen Produkten der toom-Qualitätseigenmarke rund um Rasenanlage und -pflege ist das ganz einfach. Denn ob Rasensaat für verschiedenste Bedürfnisse, Dünger oder Nachsaat – alle Komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt und leicht anwendbar. prisma und toom verlosen drei Gutscheine im Wert von je 400 Euro. Mehr Infos zu den Produkten unter: www.toom.de

Einfach bis 6. April 2018 anrufen und gewinnen: 01379/88 50 26*

Gewinnen Sie ein TREKSTOR Primebook

Das TREKSTOR Primebook P14B bietet neben moderner Technik wie einem Full-HD-Bildschirm und einem Fingerprintsensor für erhöhte Sicherheit auch ein robustes Aluminiumgehäuse und einen praktischen M.2-SSD-Erweiterungsschacht. Damit lässt sich der 64 GB große interne Speicher mit wenigen Handgriffen mit dem im Lieferumfang enthaltenen 64-GB-SSD-Modul aufrüsten, wovon man in doppelter Hinsicht profitiert: Neben der erhöhten Speicherkapazität arbeitet das Gerät nun sogar schneller und fährt in Sekundenschnelle hoch. Und dank des mitgelieferten Ein-Jahres- Abonnements von Microsoft Office 365 Personal (vorinstalliert, Aktivierung erforderlich) hat man alles, was man zum Start benötigt, und kann direkt auspacken und loslegen. prisma und TREKSTOR verlosen drei Primebooks P14B im Wert von je 429 Euro. Mehr Informationen auf: www.trekstor.de

Einfach bis 6. April 2018 anrufen und gewinnen: 01379/88 50 27*

