| Verlosung

Am Strand liegen oder die WM-Spiele gucken? Mit Zattoo geht beides! Mit dem TV-Streamingdienst kann man die Spiele der Nationalelf auch auf Mallorca oder in Italien per Livestream verfolgen. Eine neue EU-Richtlinie ermöglicht das grenzüberschreitende Streaming. So lässt sich deutsches Fernsehen in allen EU-Ländern streamen.

Alles, was der Fußball-Fan benötigt, ist ein internetfähiges Gerät und die Zattoo-App. Das heißt ein Smartphone, Tablet oder Laptop. Alternativ kann man auch einen Streaming-Stick mitnehmen und in der Ferienwohnung oder im Hotel in den Fernseher stecken. Weitere Infos können Sie unter www.zattoo.com/de finden.

prisma und Zattoo verlosen je 10 Mal Zattoo Premium für ein Jahr plus Google-Chromecast. Einfach bis zum 29. Juni 2018 anrufen und gewinnen: 01379 / 88 85 12*

