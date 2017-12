Verlosung

Flussfahrt ins schöne Flandern

An Bord der luxuriösen MS VistaStar lernen Reisende Deutschlands Nachbarländer auf einer geruhsamen Flusskreuzfahrt kennen. Über zahlreiche Flüsse, Kanäle und Meeresarme geht es zu den schönsten Plätzen und Landschaften. Neben Windmühlen und den Brüsseler Pralinen bestaunen die Passagiere die reiche Kultur Flanderns in historischen Städten wie Brügge, Gent und Antwerpen.

In Köln nimmt die Schiffscrew von MS VistaStar die Gäste in Empfang. Am nächsten Morgen hat das Schiff schon in Amsterdam festgemacht. Die Metropole bietet sehr viele Sehenswürdigkeiten und lädt zum Bummeln und Verweilen ein. Weiter geht es auf dem Ijsselmeer zur malerischen Hansestadt Enkhuizen. Von dort aus haben die Reisenden Gelegenheit, einen Ausflug durch das holländische Polderland zu unternehmen. Sie sehen Windmühlen und besuchen eine Käserei. Den Abend lassen sie mit einem Spaziergang durch das beschauliche Hoorn ausklingen.

Auf der Stadt- und Hafenrundfahrt in Rotterdam sehen sie die Hafenanlagen auch vom Wasser aus, kreuzen vorbei an Ozeanriesen und Schiffswerften. Rotterdam ist auch Ausgangspunkt für einen Ausflug zum königlichen Den Haag und zur Porzellanstadt Delft. Als Nächstes erreicht das Schiff Antwerpen. Die folgenden Tage verbringen die Flussreisenden im Königreich Belgien und besuchen in Flandern die schönsten Städte voller Geschichte und Kunstschätze, zum Beispiel das mittelalterliche Gent.

Ein Ausflug nach Brügge gehört genauso dazu wie eine Stadtrundfahrt in Antwerpen und ein Ausflug nach Brüssel zum Sitz des Europäischen Rates und der NATO, in die mittelalterlichen Gassen und natürlich zum bekannten "Manneken Pis". Anschließend gibt es noch ein Landgang in Nijmegen, bevor die Kreuzfahrt in Köln zu Ende geht.

prisma und 1AVista verlosen: 1 Reise für 2 an Bord der MS VistaStar. Die Reise beinhaltet: 7 Übernachtungen an Bord in einer 2-Bett-Kabine, 1AVista-ALL-INCLUSIVE-Verpflegung (Vollpension mit Frühstücksbuffet, mehrgängigem Mittag- und Abendessen, nachmittags Tee/Kaffee mit Gebäck sowie offene Bar- und Tischgetränke wie Hauswein, Fassbier, Softdrinks, Säfte, Mineralwasser, Kaffee, Tee von 8 bis Mitternacht), freie Benutzung der Bordeinrichtungen (z. B. Sauna, Pool), Fahrradverleih an Bord (gegen Gebühr) und erfahrene 1AVista-Reiseleitung an Bord.

Einfach bis zum 1. Januar 2018 anrufen und gewinnen: 01379/88 85 15*

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. prisma-Mitarbeiter dürfen nicht teilnehmen. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Gewinn wurde uns von unserem Partner kostenlos zur Verfügung gestellt. Barauszahlung nicht möglich. *0,50 €/Anruf a. d. dt. Festnetz/Mobilfunk abweichend.