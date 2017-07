| Verlosung

Blumenpracht und Idylle

Vielseitig und lebendig, am Südrand des Teutoburger Waldes, an den Ausläufern des Eggegebirges und an den weitläufigen Heidelandschaften der Senne gelegen, präsentiert sich der Kurort Bad Lippspringe.

Neben der besonderen Kulisse des Kurwaldes können sich die Besucher der Landesgartenschau auch auf eine außergewöhnliche Interpretation der klassischen Zutaten einer Gartenschau freuen. Das "4 Sterne Vital Hotel" ist in unmittelbarer Nähe zum Landesgartenschaugelände gelegen.

prisma verlost einen Aufenthalt auf der Landesgartenschau für die ganze Familie: Gewinnen Sie zwei Übernachtungen inklusive Frühstück im Vital Hotel in Bad Lippspringe für zwei Erwachsene und zwei Kinder und lassen Sie sich in der Westfalen-Therme nach Herzenslust verwöhnen. Inklusive: freier Eintritt auf das Landesgartenschaugelände für zwei Tage. www.bad-lippspringe.de; www.lgs2017.de

Einfach bis zum 14. Juli anrufen und gewinnen: 01379 / 88 85 11 (0,50 €/Anruf a. d. dt. Festnetz/Mobilfunk abweichend. Der Gewinn wurde prisma vom Veranstalter unentgeltlich zur Verfügung gestellt.)