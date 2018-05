| Verlosung

Auf Oberflächen aus Eisen und Stahl verursacht Rost unschöne Flecken und beeinträchtigt irgendwann auch die Funktionalität des befallenen Gegenstands.

Damit es nicht so weit kommt, gibt es vom Metallschutz-Experten HAMMERITE die passenden Produkte. Der TÜV-geprüfte Metall- Schutzlack kann beispielsweise direkt auf Rost aufgetragen werden, denn er ist Rostschutz, Grundierung und Lack in einem. So entfallen die lästigen Vorarbeiten wie Abschleifen, Grundieren und Vorstreichen. Seine spezielle Antikorrosions-Rezeptur macht den Rost unschädlich und verhindert die erneute Rostbildung. Und wenn Zaun, Tor, Möbelstück oder Dekogegenstand wieder wie neu aussehen, kann man rund um die schicke Feuerschale mit praktischem Grillrost von Ricon oder am tollen Gaskugelgrill von Outdoorchef ganz entspannt lange warme Sommertage genießen.

prisma und HAMMERITE verlosen je zwei Pakete mit Feuerschale beziehungsweise Grill und HAMMERITE-Produkten zum Aussuchen im Wert von 650 beziehungsweise im Wert von 600 Euro je Set. Weitere Informationen können Sie im Internet unter www.hammerite.de finden.

prisma und HAMMERITE verlosen: 2 x 1 Set aus edler Ricon-Feuerschale mit Grillrost sowie HAMMERITE-Produkten im Wert von je 650 Euro und 2 x 1 Set aus hochwertigem Outdoorchef- Gasgrill mit Abdeckhaube sowie HAMMERITE-Produkten im Wert von je 600 Euro.

Einfach bis zum 11. Mai anrufen und eine edle Ricon-Feuerschale mit Grillrost sowie HAMMERITEProdukte gewinnen: 01379/88 85 15*

Einfach bis zum 11. Mai anrufen und einen hochwertigen Outdoorchef- Gasgrill mit Abdeckhaube sowie HAMMERITEProdukte gewinnen: 01379/88 85 16*

* 0,50 €/Anruf a. d. dt. Festnetz/Mobilfunk abweichend. Die Gewinne wurden prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt.