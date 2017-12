Verlosung

Mit dem AKE-RHEINGOLD nach Papenburg

Die Kreuzfahrtschiffe "AIDA" oder "Disney Cruise Line" sind weltbekannt, doch wo werden die Ozeanriesen eigentlich gebaut? Im Norden Deutschlands, im beschaulichen Papenburg, werden die mächtigen Schiffe produziert. Während der umsteigefreien Reise im nostalgischen 1.-Klasse-Sonderzug AKE-RHEINGOLD wird in den mitgeführten Speisewagen für das leibliche Wohl gesorgt und im Aussichtswagen mit Glaskanzel eröffnen sich ganz neue Blicke auf die vorbeiziehende Landschaft.

Die 1795 gegründete Meyer-Werft in Papenburg beherbergt eine der innovativsten Anlagen im Schiffbau weltweit. Besucher erleben die Faszination Schiffbau in multimedialen Inszenierungen, Original-Bauteilen und natürlich während der Bauarbeiten an den Ozeanriesen. Derzeit entsteht das 13. Kreuzfahrtschiff für die Reederei Norwegian Cruise Line. Neben den luxuriösen Kreuzfahrtschiffen fertigt die Werft unter anderem Fährschiffe, Containerschiffe, Flusskreuzfahrtschiffe und Forschungsschiffe an.

Zustiege, Termine und Preise:

Samstag, 17. März 2018: Köln, Leverkusen, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund für 119,– € p. P.

Donnerstag, 5. April 2018: Köln, Düren, Eschweiler, Stolberg, Aachen, Herzogenrath, Geilenkirchen, Mönchengladbach, Viersen, Krefeld, Duisburg, Oberhausen für 119,– € p. P.

Donnerstag, 26. April 2018: Berlin Ostbahnhof, Berlin Friedrichstraße, Berlin Bahnhof Zoo, Berlin Spandau, Wolfsburg, Hannover für 129,– € p. P.

Freitag, 8. Juni 2018: Trier, Wittlich, Cochem für 129,– € p. P., Koblenz, Neuwied, Bonn, Köln für 119,– € p. P.

Samstag, 25. August 2018: Köln, Leverkusen, Solingen, Wuppertal, Hagen, Dortmund für 119,– € p. P.

Fakultativ buchbar bei allen Terminen: Besichtigung Meyer-Werft inkl. Bustransfer für 20,– € p. P.

prisma und AKE-Eisenbahntouristik verlosen: 5x2 Tickets für eine Fahrt Ihrer Wahl zur Meyer-Werft nach Papenburg. Inklusive: Anund Abreise im nostalgischen 1.-Klasse-Sonderzug AKE-RHEINGOLD mit Aussichts-, Club- und Speisewagen; Sitzplatzreservierung; ca. 5 Stunden Aufenthalt in Papenburg; persönliche AKE-Reiseleitung.

Einfach bis zum 1. Januar 2018 anrufen und gewinnen: 01379/88 85 13*

Wer sich nicht auf sein Glück verlassen möchte, kann diese Zugreise auch direkt unter www.ake-eisenbahntouristik.de oder der Telefonnummer 06591/94 99 87 88 buchen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. prisma-Mitarbeiter dürfen nicht teilnehmen. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Gewinn wurde uns von unserem Partner kostenlos zur Verfügung gestellt. Barauszahlung nicht möglich. *0,50 €/Anruf a. d. dt. Festnetz/Mobilfunk abweichend.