| Verlosung

Plissee – auch an Fenstern große Mode

Nicht nur in der Mode, auch in Sachen Fensterdeko, Sicht- und Sonnenschutz erweist sich das Plissee als äußerst kleidsam. Mit etwas Glück holen Sie sich maßgefertigte Plissees von Sensuna® aus deutscher Herstellung an Ihr Fenster.

Praktisch und dekorativ in einem sind die vielfältigen Faltstores: Sie sind frei vor dem Fenster verschiebbar und unter den 500 Stoffen finden Sie Verdunkelungsplissees ebenso wie das perfekte Sichtschutzplissee fürs Bad – natürlich in Ihrer Wunschfarbe! Worauf warten?

Gewinnen Sie mit prisma, heimtextilien.com und Sensuna®: einen von 4 Gutscheinen für Sensuna®-Plissees im Wert von je 300 Euro. Der Gutschein ist auf www.heimtextilien.com einzulösen. Er bezieht sich ausschließlich auf Sensuna®-Plissees. Der Gutscheinwert oder Restwert kann nicht ausgezahlt werden.

Einfach bis zum 6. Oktober anrufen und gewinnen: 01379/88 85 12 (0,50 €/Anruf a. d. dt. Festnetz/Mobilfunk abweichend. Der Gewinn wurde prisma vom Partner unentgeltlich zur Verfügung gestellt.)