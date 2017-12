Verlosung

Tommy Engel mit Songbook live auf Tour

Perlen aus dem Fundus kölscher Songs hat Tommy Engel auf seinem aktuellen Album "Dat kölsche Songbook" ganz neu eingespielt.

Ein Dutzend dieser Lieder hat "die Stimme Kölns" auf das Album genommen, das er mit seiner Band nun auch live auf Tour präsentiert – und zwar im kommenden Frühjahr am 10. März in Wipperfürth, 15. März in Krefeld, 16. März in Alsdorf, 17. März in Hückelhoven, 23. März in Bergheim, 24. März in Gummersbach, 12. April in Düren, 13. April in Duisburg, 14. April in Euskirchen sowie am 19. April in Leverkusen. Tickets sind in allen bekannten Vorverkaufsstellen oder im Internet unter www.meyer-konzerte.de erhältlich.

prisma und Meyer-Konzerte verlosen: 5 x 2 Tickets zur Auswahl aus dem Tour-Programm. Einfach bis zum 22. Dezember anrufen, den Wunschort nennen und gewinnen: 01379/88 70 21 (0,50 €/Anruf a. d. dt. Festnetz/Mobilfunk abweichend. Die Tickets wurden prisma vom Veranstalter unentgeltlich zur Verfügung gestellt).