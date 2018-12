| Verlosung

Ein orientalisches Märchen erleben die Gewinner auf der zehntägigen Marokkoreise "Lebendiger Orient am Rande Europas" von "Marco Polo Reisen".

Beim Spaziergang durch die Medina von Fes tauchen Sie ein in eine magische Welt. Sie blicken in die Bottiche der Färber und Gerber und feilschen auf dem Gewürz-Souk. Wie in Tausendundeiner Nacht fühlen Sie sich in den Oasen und Dünen der Sahara oder bei den Schlangenbeschwörern und Fakiren in Marrakesch.

Haben Sie Durst? Dann achten Sie auf das Klingeln der Wasserverkäufer mit den umgehängten Messingbechern. Außerdem geht es in die Hauptstadt Rabat, nach Casablanca und in die Bergwelt des Hohen Atlas – mit einer Wanderung vor der Todraschlucht. Beim besonderen Entdecker- Highlight "Marco Polo Live" öffnen sich die Türen einer Koranschule für die Reisenden. Dort können Sie sich selbst an arabischen Schriftzeichen versuchen.

Gewinnwert der Reise: rund 2600 Euro, inklusive Flug, Rundreise, Übernachtungen in Drei- und Vier-Sterne- Hotels mit Frühstück, mehreren Abendessen und Reiseleitung durch einen einheimischen, Deutsch sprechenden "Marco Polo Scout". Mehr Infos können Sie im Netz unter www.marco-polo-reisen.com/3040 finden.

Marco Polo bietet spannende Erlebnis- und Entdeckerreisen in kleiner Gruppe zu einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Auf jeder Rundreise zeigt ein einheimischer "Marco Polo Scout" den Gästen die spannendsten Ecken seiner Heimat. Mit dem Entdecker-Highlight "Marco Polo Live" sind die Gäste bei speziellen Ereignissen hautnah dabei, zum Beispiel beim Bierbrauen in Tibet und beim Kochkurs in Georgien. Das Basispaket aller Touren umfasst jeweils Flüge, Rundreise, Hotels und die einheimische Reiseleitung.

prisma und "Marco Polo Reisen" verlosen eine zehntägige Marokko-Entdeckerreise inklusive Flug, Transfers und Übernachtung für zwei Personen im Gesamtwert von 2600 Euro. Einfach bis zum 4. Januar 2019 anrufen und gewinnen:

01379/88 85 22*

* 0,50 Euro/Anruf a. d. dt. Festnetz/Mobilfunk abweichend. Die Reise wurde prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Keine Barauszahlung des Sachpreises möglich. Rechts- und Postweg sind ausgeschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb – Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt ausschließlich zur Gewinnerziehung. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz