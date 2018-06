| Reisesommer

Wir laden Sie ein in das weitläufige Wandergebiet am Fuße von Bischofsmütze und Dachstein. Hier liegt das Bergdorf Filzmoos – ein Kleinod im Salzburger Land. 200 Kilometer markierter Wanderwege in allen Schwierigkeitsgraden laden Jung und Alt ein, die Berge zu erkunden. Gemütliche Almen bitten zur Rast.

Wenn Ihnen der Sinn mal nicht so nach Wandern ist – der Wanderbus und der "Almi" bringen Sie auch auf die Alm. Mit der "Filzmooser AlmCard" können Sie auf jeder Alm kostenlos eine typische Spezialität verkosten. Im Premium-Wanderhotel Alpenhof geht’s anschließend in einen der Pools – das geheizte Freibad und Hallenbad warten auf Sie. Entspannen Sie sich im Saunabereich, bei Kosmetik oder Massage. Und am Abend geht es unter anderem zum Schnapsbrennen, Kaiserschmarrentratschen, Tanzen und Grillen. Mehr Informationen können Sie unter www.alpenhof.com finden.

prisma und das Premium-Wanderhotel Alpenhof verlosen ein Doppelzimmer für zwei Personen – acht Tage/sieben Nächte – inklusive der Verwöhnpension HP-Plus und der Filzmooser AlmCard. Einfach bis zum 29. Juni 2018 anrufen und gewinnen: 01379 / 88 85 13*

