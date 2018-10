| Veranstaltungstipps

Ob mittendrin als Läufer oder als Zuschauer am Straßenrand: Der 33. München-Marathon am 14. Oktober ist nicht nur ein riesiges Sport-Event. Überall an der Strecke bieten Bands und Straßenkünstler auf 20 Bühnen Musik und Unterhaltung.

Zu Marathon, Halbmarathon, Marathonstaffel und Zehn-Kilometer-Lauf werden bis zu 23.000 Teilnehmer erwartet. Für sie geht es vorbei an den Sehenswürdigkeiten der Landeshauptstadt. Gänsehaut ist programmiert, wenn die Sportler unter dem Jubel der Zuschauer ins Ziel im Olympiastadion einlaufen. Wer sich noch für die Läufe anmelden möchte – das ist am Freitag, Samstag und Sonntag, 12., 13. und 14. Oktober, möglich.

Was: "33. München-Marathon"

"33. München-Marathon" Wann: 14.10., erster Start 10 Uhr, Zielschluss 16.40 Uhr

14.10., erster Start 10 Uhr, Zielschluss 16.40 Uhr Wo: Olympiapark, Schwabing, Altstadt, Au, Bogenhausenin München

"The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains"

Die weltweit erste Pink-Floyd-Ausstellung ist bis 10. Februar 2019 im Ruhrgebiet zu sehen: Nach London und Rom kommt die Schau "The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains" ins Dortmunder U. Sie wurde in Zusammenarbeit mit den Bandmitgliedern kuratiert und zeigt mehr als 350 Objekte aus 50 Jahren. Dazu gehören Instrumente, handgeschriebene Songtexte, unveröffentlichte Aufnahmen und persönliche Erinnerungsstücke der Musiker. Songs und Interviews werden über Audioguides eingespielt. Tageskarten kosten 29,76 Euro; Schüler, Studenten, Schwerbehinderte zahlen 23,16 Euro.

Wann: bis 10.2.2019, 11 bis 18 Uhr, donnerstags und freitags bis 20 Uhr, montags geschlossen

bis 10.2.2019, 11 bis 18 Uhr, donnerstags und freitags bis 20 Uhr, montags geschlossen Wo: Dortmunder U – Zentrum für Kunst und Kreativität,Leonie-Reygers-Terrasse, 44137 Dortmund

"Göttinger Literaturherbst"

Literaturnobelpreisträger und andere prominente Autoren tummeln sich in Göttingen, wenn Niedersachsens größtes Literaturfestival zu zahlreichen Lesungen, Buchbesprechungen, Podiumsdiskussionen und Performances einlädt. Beim Göttinger Literaturherbst präsentieren vom 12. bis 21. Oktober Schriftsteller, Schauspieler und Komiker Aktuelles aus der deutschen und internationalen Literaturszene. Mehr als 70 Veranstaltungen an 35 Spielstätten in Göttingen und dem Umland stehen auf dem Programm der 27. Auflage dieser Kulturreihe. Zu den Gästen gehören etwa Frank Schätzing, Cecelia Ahern, Dietmar Wischmeyer, Eva Mattes, Iris Berben, Anke Engelke. Karten gibt es bei allen an Reservix angeschlossenen Vorverkaufsstellen.

Wann: 12. bis 21.10.

12. bis 21.10. Wo: 35 verschiedene Spielstätten in und um Göttingen

"Weimarer Zwiebelmarkt"

Der Weimarer Zwiebelmarkt lockt vom 12. bis 14. Oktober mit zahlreichen Ständen und der Wahl der Zwiebelmarktkönigin. Mit dem Anschnitt eines Zwiebelkuchens beginnt freitags das große Spektakel, das jährlich rund 300.000 Besucher begeistert. Bei der 365. Auflage des "Viehe- und Zippelmarkts", wie er ursprünglich hieß, läuft drei Tage lang Programm auf fünf großen Bühnen: Rock, Pop, Jazz, Welt- und Volksmusik sind am Goethe-, Markt-, Theaterplatz und Platz der Demokratie zu hören; das Weinfest ist am Frauenplan zu finden, der Kinderzwiebelmarkt am Kulturzentrum "mon ami" und der Historische Markt auf dem Herderplatz.