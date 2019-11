| Verlosung

Er gilt als einer der größten Entertainer der Welt: Frank Sinatra. Mit Songs wie "My Way", "Strangers in the Night" oder "New York, New York" schrieb Sinatra Musikgeschichte. Glamourös waren seine Auftritte, bühnenreif sein Eheleben.

Zum 105. Geburtstag von Frank Sinatra verlosen prisma und das Concertbüro Zahlmann 10 x 2 Tickets für die Weltpremiere des Musicals "That's Life" am 8. Januar 2020 im Theater am Potsdamer Platz in Berlin. Die Las-Vegas-Show präsentiert "Frankie Boy's" größte Hits und versetzt die Zuschauer in die Zeit des Swing. Wer nicht zu den Gewinnern gehört, kann sich im Netz unter www.sinatra-musical.com über weitere Termine informieren, unter anderem in Leipzig, Dresden, München, Hamburg, Köln, Düsseldorf und Frankfurt a. Main.

Bis zum 29. November anrufen und gewinnen: 01379/88 85 21*

* 0,50 Euro/Anruf a. d. dt. Festnetz/Mobilfunk abweichend. Die Sachpreise wurden prisma von den Kooperationspartnern unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Keine Barauszahlung der Sachpreise möglich. Rechts- und Postweg sind ausgeschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb – Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt ausschließlich zur Gewinnerziehung. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz.