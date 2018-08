| Veranstaltungstipps

Vanessa Mai gehört zur Topliga der deutschen Schlagerszene. Am 31. August ist sie Teil einer illustren Runde, die mit ihren Gute-Laune-Hits bei der Open-Air-Schlagernacht am Otto-Maigler-See für ein sechsstündiges musikalisches Feuerwerk sorgt.

Michelle, Olaf Henning und sein "Lasso", Anna-Maria Zimmermann und Ross Antony werden das Publikum ebenfalls begeistern. Das Schlagerduo "Die Piloten" und Maria Voskania – Finalistin der TV-Sendung "Deutschland sucht den Superstar" – werden die Eisbrecher bei der Party an dem Gewässer in Hürth sein, an dem auch Roland Kaiser schon Konzerte gab. Tickets gibt es ab 27 Euro.

Was: "Open-Air-Schlagernacht"

"Open-Air-Schlagernacht" Wann: 31.8., Einlass: 17.30 Uhr, Beginn: 18.30 Uhr

31.8., Einlass: 17.30 Uhr, Beginn: 18.30 Uhr Wo: Otto-Maigler-See, Ecke Schnellermaarstraße und Zur Gotteshülfe, 50354 Hürth (bei Köln)

Europäische Skulpturen-Triennale

Um aus großen Findlingen innerhalb von zwei Wochen beeindruckende Kunstwerke herauszuarbeiten, sind sechs Künstler aus Japan, Kanada, Syrien, Italien, Griechenland und Deutschland in die Europastadt Neustadt in Holstein gereist. Die dritte Europäische Skulpturen-Triennale, die bis 1. September läuft, ist Kunst zum Anfassen: Am Hafen verwandelt sich eine Fläche in ein großes Atelier. In dieser Open-Air-Galerie können die Zuschauer den Kreativen über die Schulter schauen, mit ihnen ins Gespräch kommen und das Material im wörtlichen Sinne begreifen. Wer mehr Lust auf Kunst hat, bummelt zum Neustädter Kunst-Kilometer mit 14 Skulpturen und Installationen.

Wann: bis 1.9., täglich von 10 bis 18 Uhr

bis 1.9., täglich von 10 bis 18 Uhr Wo: Westseite des Neustädter Hafens, Am Hafen, 23730 Neustadt

238. Gewandhaussaison

Eine abwechslungsreiche 238. Gewandhaussaison steht in Leipzig auf dem Programm. Bis Juni 2019 präsentiert Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons ein breit gefächertes musikalisches Repertoire – unter anderem den "Fokus: Böhmen" mit "Großen Concerten und Kammermusik". Hochkarätige Gastspiele, Aufführungen zum Bachfest sowie zu Bernsteins 100. Geburtstag runden die Spielzeit ab. Nach der Eröffnung am 31. August gehört zu den kommenden Terminen beispielsweise ein musikalisches Bernstein-Porträt mit Vortrag am 3. September (20 Uhr), Kammermusik in der Serie "III/1" am 9. September (18 Uhr) oder das "Große Concert" am 13. und 14. September (jeweils 20 Uhr) mit Ehrendirigent Herbert Blomstedt.

Wann: Spielzeit bis Juni 2019, Start am 31.8.

Spielzeit bis Juni 2019, Start am 31.8. Wo: Gewandhaus zu Leipzig, Augustusplatz 8, 04109 Leipzig

Augsburger Plärrer

Der Augsburger Plärrer ist das größte Volksfest in Bayerisch Schwaben: Jedes Jahr zieht es rund 1,2 Millionen Menschen auf das Fest, dessen Geschichte mehr als 1000 Jahre zurück-reicht. Von der Eröffnung des Herbst-Plärrers mit traditionellem Fassanstich am 24. August sorgen nostalgische Buden, Stände und Karussells genauso wie moderne Fahrgeschäfte bis zum 9. September für Vergnügen bei Besuchern jeden Alters. Vier Festzelte und zahlreiche Gastrostände ergänzen das Angebot auf dem Kleinen Exerzierplatz. Höhepunkte sind die Feuerwerke an den Freitagen ab jeweils 22.30 Uhr und der Festumzug am ersten Plärrer-Samstag ab 12.30 Uhr.