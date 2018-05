| Radiotipps

Jenseits der Hochzeitsglocken

Pfingstsamstag ist es so weit: Wenn sich Prinz Harry und Meghan Markle in der St.-George's- Kapelle in Windsor Castle das Ja-Wort geben, schaut (fast) die ganze Welt zu. Schon eine Woche zuvor blickt "Gesichter Europas" auf die Royals und die weniger glanzvollen Seiten des Vereinigten Königreichs. So wächst beispielsweise die soziale Ungleichheit. Ein Blick hinter die Hochzeits-Kulissen.

12.05. • 11.05 Uhr • Deutschlandfunk

Musik für Klein und Groß

Der legendäre Jazzpianist Dave Brubeck hatte keinen Bock auf gerade Takte. Er komponierte leidenschaftlich gerne Stücke im 5/4- oder 7/8-Takt. Wie soll man denn da mitzählen? Das fragt man sich und kommt vielleicht auch zum Schluss: "Keinen Bock!" Die Sendung "Do Re Mikro" will Lust auf Musik machen. Kinder erfahren alles Wissenswerte über berühmte Komponisten und Musiker – von klassischer Musik bis zum Jazz, von Weltmusik bis Rock und Pop. Doch das Format ist nicht nur für Kinder geeignet. Auch Erwachsene können so einiges lernen.

12.05. • 17.05 Uhr • BR-Klassik

Diäten und andere Probleme

Bei Diäten kann jeder seine eigene (Leidens-) Geschichte erzählen. Seit einem halben Jahrhundert gibt es die "Brigitte-Diät" als Synonym der Schlankheitskur und Anleitung für den Verzicht. Heute sind die Buchregale voll mit Ratgebern, die das Abnehmen als ein Kinderspiel versprechen. Doch hinter strengen Diätvorschriften stecken zahlreiche Dogmen, die nicht selten ein falsches Verhältnis zur Ernährung schaffen. Im schlimmsten Fall können sie in eine Essstörung münden. Journalistin Bettina Mittelstraß berichtet in "Freistil" vom diätischen Leben, das bis zu den Altgriechen führt.

13.05. • 20.05 Uhr • Deutschlandfunk