| Streaming-Tipps

Romantik und spannende Unterhaltung mit Top-Besetzungen: Das sind unsere aktuellen Streaming-Tipps.

Modern Love Inspiriert von der Kolumne "Modern Love" der New York Times erzählen acht voneinander unabhängige, halbstündige Episoden vom Suchen und Finden der Liebe. Ein unterhaltsames Potpourri aus Lust und Frust in Liebesdingen an den schönsten Orten New Yorks mit einer hochkarätigen Besetzung, unter anderen Oscar-Gewinnerin Anne Hathaway und Emmy-Gewinnerin Tina Fey. Serie (2018/19), Staffel 1, 8 Folgen, ab 18.10. auf Amazon Prime

Dolemite Is My Name Eddie Murphy ist wieder da. In der neuen Netflix-Biopic "Dolemite Is My Name" spielt der frühere Megastar die US-Comedy- und Rap-Legende Rudy Ray Moore. Eine Rolle, die Murphy auf den Leib geschrieben ist. Begann er seine Karriere doch als Komiker, ehe er als Schauspieler zu Ruhm gelangte und sich zwischenzeitlich als Sänger verdingte – ein Lebensweg genauso wie der von Moore in den 1960er-Jahren. Spielfilm (2019), 118 Minuten, ab 25.10. auf Netflix

Die Verlegerin Amerika Anfang der 1970er-Jahre: Katharine Graham (Meryl Streep), Verlegerin der "Washington Post", steht vor einer riskanten Entscheidung, als Redakteur Ben Bradlee (Tom Hanks) über einen gigantischen Vertuschungsskandal im Weißen Haus berichten will. Ein Blockbuster mit beklemmenden Parallelen zur Gegenwart. Spielfilm (2017), 117 Minuten, ab 28.10. auf Amazon Prime