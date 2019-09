| Freizeit

Der Herbst ist Pflanzzeit, Erntezeit und Vorbote des Winters – und für die Stiftung Schloss Dyck die Jahreszeit für ein großes Fest. Beim Schlossherbst in Jüchen präsentieren vom 3. bis 6. Oktober rund 140 Aussteller Produkte passend zur Saison. Das heißt: Es gibt ein vielfältiges Angebot an Gräsern, Herbststauden und Blumenzwiebeln, an Gartenaccessoires, Herbstmode und Dekoration. Herbstliche Produkte stehen auch auf der Speisekarte, darunter Federweißer, Zwiebelkuchen und Köstlichkeiten rund um den Kürbis. Kinder können in der Kürbiswerkstatt basteln. Karten an der Tageskasse kosten 13,50 Euro, ermäßigt 10,50 Euro (Kinder zahlen ab 7 und bis 16 Jahre 1,50 Euro).

Was? "Schlossherbst"

"Schlossherbst" Wann? 3. – 6.10., Mi – So 10-18 Uhr

3. – 6.10., Mi – So 10-18 Uhr Wo? Schloss Dyck, 41363 Jüchen (für Navi: Dycker Straße)

Schloss Dyck, 41363 Jüchen (für Navi: Dycker Straße) Infos: www.stiftung-schloss-dyck.de

"Kaisermarkt"

Der Kaisermarkt in der UNESCO-Welterbestadt Goslar verführt am 5. und 6. Oktober zum Schlemmen, Bummeln und Staunen. Bei dem mittelalterlichen Fest tummeln sich zahlreiche Spielleute und Gaukler auf dem Marktplatz, dem Schuhhof und den Straßen der Kaiserstadt. Das bunte Treiben rund um den Marktbrunnen ist der beste Einstieg für die Besucher. Hier demonstrieren Handwerker wie Korbflechter, Schmiede, Kerzenzieher und Laternenbauer ihre Fingerfertigkeit. Tavernenwirte und andere Standbetreiber bieten ihre Leckereien feil. Die Einzelhändler beteiligen sich an diesem besonderen Wochenende außerdem mit einem verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr.

Wann? 5./6.10., jeweils 10 – 18 Uhr

5./6.10., jeweils 10 – 18 Uhr Wo? Marktplatz, 38640 Goslar

Marktplatz, 38640 Goslar Infos: www.goslar.de/kultur-freizeit/veranstaltungen

Ausstellung "Anna Magdalena Bach – Fanny Hensel – Clara Schumann"

Auf drei herausragende Musikerinnen des 18. und 19. Jahrhunderts richtet das Bach-Museum Leipzig den Blick im Rahmen des Clara-Schumann-Jubiläumsjahrs. Eine Sonderausstellung beschäftigt sich mit der Pianistin und Komponistin Clara Schumann selbst (1819 – 1896) sowie der Hofsängerin Anna Magdalena Bach (1701 – 1760) und der Komponistin Fanny Hensel (1805 – 1847). Auch als Interpretinnen der Musik Johann Sebastian Bachs werden die Künstlerinnen gewürdigt. Die Schau läuft bis zum 19. Januar 2020. Eintritt: 8 Euro, ermäßigt 6 Euro (bis 16 Jahre frei). Jeden ersten Dienstag im Monat freier Eintritt.

Wann? Bis 19.1.2020, Di – So und an Feiertagen, 10 – 18 Uhr

Bis 19.1.2020, Di – So und an Feiertagen, 10 – 18 Uhr Wo? Bach-Museum, Thomaskirchhof 15/16, 04109 Leipzig

Bach-Museum, Thomaskirchhof 15/16, 04109 Leipzig Infos: www.bachmuseumleipzig.de und 0341/91 37 202

Messen "Kreativ" und "Kreativ Welt"

Wenn es früher dunkel wird und zuhause besonders gemütlich ist, machen Handarbeiten, Basteln und andere kreative Hobbys daheim umso mehr Spaß. Inspirationen liefert am 5. und 6. Oktober die "Kreativ" in Heilbronn. Mehr als 100 Aussteller bieten Produkte und Ideen rund um Stoffe, Sticken, Perlen, Papier und mehr. Bei der "Kreativ Welt" in Frankfurt am Main dreht sich wenig später ebenfalls alles um Handarbeiten, Backen und kreatives Spielen. Reguläre Karten an der "Kreativ"-Tageskasse 5 bis 6 Euro und an der Tageskasse der "Kreativ Welt" 12 Euro.