| Zweite Casting-Runde bei RTL II

Die RTL-II-Show "Curvy Supermodel – Echt. Schön. Kurvig" ist in die dritte Staffel gestartet. In insgesamt drei Runden werden die Kandidatinnen für die kommenden Folgen gecastet. Für wen sich Jury-Chefin Angelina Kirsch und ihre Mitjuroren entschieden haben, verraten wir hier.

Folge 4: Die Kandidatinnen mussten gleich drei Aufgaben meistern. Natalia und Viktoria, die beide im Team von Juror und Ex-Bachelor Jan Kralitschka waren, schafften es nicht, die Jury im Werbespot-Dreh zu überzeugen. Für sie war genauso Schluss wie für Andy, die sich vor dem Umstyling freiwillig zum Rückzug entschied. Nach dem großen Umystyling wurden Porträtfotos geschossen, danach ging es auf den Catwalk. Für Sabrina und Pamiche hieß es nach dem Walk, die Koffer zu packen. Weiter mit dabei sind hingegen Lisa, Jessica, Pauline, Ines, Jana, Yolanda, Larissa, Tessa, Alina, Vera, Schulamit und Rahel. Sie alle dürfen weiter vom Titel "Curvy Supermodel 2018" träumen.

Sehen Sie in dieser Bildergalerie Fotos der Kandidatinnen der dritten Staffel.

In der Auftaktfolge der neuen Staffel hatten sich Ines, Larissa, Tessa, Vera, Viktoria und Yolanda im Casting gegen ihre Konkurrentinnen durchgesetzt und die Jury überzeugt. Darin sitzen neben Plus-Size-Model Angelina Kirsch auch TV-Moderatorin Jana Ina Zarrella, Ex-Bachelor Jan Kralitschka sowie Catwalk-Coach und Choreograph Oliver Tienken.

In der zweiten Folge wussten schließlich Alina, Natalia, Pauline, Sabrina und Schulamit zu überzeugen. Auch sie schaffetb es in die nächste Runde. Gleiches gilt auch für Andy, Jessy, Lisa-Marie, Pamiche und Rahel. Sie waren in der dritten Folge eine Runde weitergekommen.

In der Casting-Show sind derweil nicht nur tolle Kurven und eine "Sanduhr-Silhouette" entscheidend, sondern vor allem auch die Ausstrahlung der Kandidatinnen. "Von einem Curvy Model wird Lebensfreude erwartet. Man sieht einem Bild an, ob das Model im Reinen mit sich und seinem Körper ist", erklärte Kirsch zuletzt in einem Interview.