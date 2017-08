Neue Staffel im September

Dance Dance Dance: RTL startet zweiten Versuch

Von Rupert Sommer

In den sechs Folgen der neuen "Dance Dance Dance"-Staffel treten diesmal sieben Tanzpaare an. Ruth Moschner sitzt neu in der Jury.

Mit einem Marktanteil von rund 14,6 Prozent in der Zielgruppe der vor allem von der Werbeindustrie umgarnten 14- bis 49-jährigen TV-Zuschauer war die neue RTL-Showreihe "Dance Dance Dance" im vergangenen Jahr ein solider Erfolg, jedoch nicht der ganz große Wurf.

Nun geht das Tanzspektakel, bei dem Prominente bekannte Showmomente wie die berühmt-berüchtigte Hebefigur aus "Dirty Dancing" oder den markanten Moonwalk von Michael Jackson möglichst gekonnt nachempfinden sollen, in eine neue Runde. Ab Freitag, 8. September 2017, 20.15 Uhr, stehen sechs neue Folgen auf dem Programm.

Erneut führen Nazan Eckes und Jan Köppen als Moderatoren durch die Sendung. In der Jury gibt es mit der ehemaligen "Grill den Henssler"-Moderatorin Ruth Moschner eine Neubesetzung – sie beurteilt neben dem Sänger und Musikproduzenten DJ Bobo und dem Choreografen Cale Kalay die Darbietungen.

Wichtigste Neuerung gegenüber dem Vorjahr ist aber, dass nicht mehr sechs, sondern nun sieben mehr oder weniger bekannte "Promis" aufs Parkett drängen. Diesmal stellen sich die Schauspieler Christine Neubauer und Gedeon Burkhard, Sandy Mölling (No Angels) und Bahar Kizil (Monrose), Mirja du Mont mit Jo Weil, Marc Eggers und Aminata Sanogo, Luca Hänni mit Prince Damien, Marcel Nguyen und Andreas Bretschneider sowie Fußballer David Odonkor und seine Ehefrau Suzan dem Wett-Tanzen.

Quelle: teleschau – der Mediendienst