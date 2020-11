Hart aber fair - Gäste und Thema heute: Corona-Impfung – ist sie sicher?

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 30. November, 21 Uhr (ARD)

Montag, 30. November, 21 Uhr (ARD) Thema: Operation Impfung - ist sie gut, ist sie sicher, kommt sie schnell?

Operation Impfung - ist sie gut, ist sie sicher, kommt sie schnell? Gäste: Karl-Josef Laumann (CDU, NRW-Minister für Gesundheit, Arbeit und Soziales), Ranga Yogeshwar (Wissenschaftsjournalist und Autor), Prof. Dr. Eva Hummers (Allgemeinmedizinerin; Mitglied der Ständigen Impfkommission; Direktorin des Instituts für Allgemeinmedizin Uni Göttingen), Boris Palmer (B'90/Grüne, Oberbürgermeister von Tübingen), Prof. Dr. Monika Sieverding (Gesundheitspsychologin am Institut für Psychologie der Universität Heidelberg)

Das hat es so noch nie gegeben: Im Akkord sollen möglichst viele Deutsche gegen Corona geimpft werden. Wie gut ist diese Staatsaktion vorbereitet, wie sicher sind die Impfstoffe, ist Corona dann besiegt? Zuschauer fragen, Politiker und Experten im Studio antworten.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 2. Dezember, 22.50 Uhr (ARD)

Mittwoch, 2. Dezember, 22.50 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 3. Dezember, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 3. Dezember, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 6. Dezember, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 6. Dezember, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

