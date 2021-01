Hart aber fair – Gäste und Thema heute: Wie geht es Ihnen in der Krise?

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 25. Januar, 22.15 Uhr* (ARD)

Montag, 25. Januar, 22.15 Uhr* (ARD) Thema: Lockdown und kein Ende: Wie geht es Ihnen in der Krise?

Lockdown und kein Ende: Wie geht es Ihnen in der Krise? Gäste: Hubertus Heil (SPD, Bundesminister für Arbeit und Soziales), Jan Weiler (Schriftsteller und Kolumnist), Kirstin Vietze (Inhaberin eines Friseursalons in Berlin), Dr. Carola Holzner (Fachärztin für Anästhesie, Intensivmedizin und Notfallmedizin am Klinikum Essen; betreibt den Blog "Doc Caro - Medizin für Alle"), Prof. Monika Sieverding (Gesundheitspsychologin; Leiterin der Arbeitseinheit Genderforschung und Gesundheitspsychologie des Instituts für Psychologie der Universität Heidelberg)

Homeoffice mit der Wohnung voller Kinder. Selbständig, der Laden dicht und das Konto leer. Ärztin im Dauerstress, die Station voller Todkranker: Wie hält man das aus? Was macht die Krise mit uns? Sind wir so bald am Ende oder am Ende sogar stärker?

*"Hart aber fair" kommt diesmal wegen der Handball-Übertragung später als üblich.

Weitere Informationen, News und Sendetermine zu "Hart aber fair" finden Sie hier.

Sendung: Maischberger - die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 27. Januar, 22.50 Uhr (ARD)

Mittwoch, 27. Januar, 22.50 Uhr (ARD) Themen: Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt.

Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Sendetermine zu "Maischberger" finden Sie hier.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 28. Januar, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 28. Januar, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Sendetermine zu "Maybrit Illner" finden Sie hier.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 31. Januar, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 31. Januar, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Sendetermine zu "Anne Will" finden Sie hier.