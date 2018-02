| Offiziell von RTL bestätigt

Die RTL-Show "Let's Dance" startet im März in die neue Staffel. Nach Judith Williams hat der Kölner Sender nun weitere Kandidaten offiziell vorgestellt. Wer sie sind und was sie über ihre Teilnahme sagen.

Für Judith Williams und 13 weitere Promi-Kandidaten geht es ab dem 9. März 2018 um den wohl begehrtesten Tanz-Titel im deutschen Fernsehen. RTL sucht in seiner elften "Let's Dance"-Staffel den "Dancing Star 2018". Neben Williams, die bislang vor allem bei VOX in der Gründer-Show ""Die Höhle der Löwen" zu sehen war, hat der Sendung nun auch die Namen von elf weiteren Kandidaten bestätigt.

Diese Kandidaten tanzen um den Titel

Demnach tanzen auch Schauspielerin Tina Ruland, Model Barbara Meier, Bachelorette Jessica Paszka, Moderator Ingolf Lück, GZSZ-Schauspielerin Iris Mareike Steen, die "Social Media"-Stars Heiko und Roman Lochmann ("Die Lochis"), AWZ-Schauspieler Bela Klentze, TV-Koch Chakall, Moderator Thomas Hermanns und Schauspielerin Julia Dietze um den Titel.

Die Voraussetzungen für den Erfolg könnten unterschiedlicher jedoch nicht sein. Während Tina Ruland sagt, dass sie so gar nicht tanzen könne ("Nicht mal einen Hochzeitswalzer"), fühlt sich das Tanzen für Julia Dietze so an, "als würde der Körper Freiheit atmen", denn "Tanz ist meine Liebe, meine Leidenschaft, meine Passion."

Auch für Moderator Thomas Hermanns sei Tanzen schon immer ein Teil seines Lebens gewesen, während Model Barbara Meier "Let's Dance" vor allem dafür nutzen möchte, um Tanzen zu lernen: "'Let's Dance' gibt mir die Möglichkeit sehr schnell Schritte und Tänze zu lernen, für die ich sonst zehn Jahre brauchen würde", erklärt die "Germany's Next Topmodel"-Siegerin.

Gewohnte Jury, Premiere für Victoria Swarovski

Beurteilt werden die Promis wie gewohnt von Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi. Victoria Swarovski, "Let's Dance"-Siegerin von 2016, feiert nach dem unfreiwilligen Abschied von Sylvie Meis indes ihr Premiere als Moderatorin an der Seite von Daniel Hartwich.

Wie die weiteren Kandidaten über ihre Teilnahme bei "Let's Dance" denken, lesen Sie hier in der Bildergalerie.