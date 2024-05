Alexander Bommes über den harten "Gefragt – Gejagt"-Dreh nach Tod von Klaus Otto Nagorsnik

Die Bestürzung über den plötzlichen Tod von Klaus Otto Nagorsnik war groß. Im April verstarb der "Gefragt – Gejagt"-Jäger. Moderator Alexander Bommes hat nun über seinen Quiz-Kollegen gesprochen und erklärt, wie der Dreh ohne Nagorsnik ablief.

Nagorsnik verstarb "mitten in einer Produktionswoche" Am 22. April 2024 starb eine deutsche Quiz-Ikone: "Gefragt – Gejagt"-Jäger Klaus Otto Nagorsnik wurde nur 68 Jahre alt. Nun hat Moderator Alexander Bommes in der "NDR Talk Show" (am Freitag, 10. Mai, 22 Uhr, im NDR Fernsehen) über Nagorsniks Tod gesprochen.

"Das war ja mitten in einer Produktionswoche", erklärte Bommes. "Klaus Otto war abends nicht im Hotel erschienen und wäre am nächsten Tag dran gewesen. Er ist laut Nachbarn in seiner Wohnung eingeschlafen, zum Glück, mit lauter Musik und mit einer wahnsinnigen Vorfreude auf Hamburg." Für Nagorsnik sei "die Sendung ein riesiger Teil seines Lebens" gewesen.

"Er hat den Jäger-Job geliebt und wir haben ihn auch geliebt", führte der Moderator weiter aus. Der überraschende Tod habe alle Beteiligten an der Sendung vor eine harte Probe gestellt. "Wir waren tief getroffen und haben überlegt, wie wir da weiter verfahren. Wir hatten noch vier Drehtage vor uns", schilderte Bommes. "Dann sind wir zusammengekommen, haben für ihn geschwiegen, dann für ihn geklatscht, das hätte er so gewollt", sagte der 48-Jährige. Dann habe man "für ihn weitergemacht", was aber "schon brutal" gewesen sei.

Quiz-Kollegen nehmen Abschied Nach dem Bekanntwerden von Nagorsniks Tod im April nahmen die "Jägerinnen und Jäger der Quizelite" in einer ARD-Pressemitteilung gemeinsam Abschied. Sie lobten den "Wissensschatz", aber auch den "westfälischen Humor und Charme" des Münsterländers und ehemaligen Bibliothekars, der 68 Jahre alt wurde und ab 2014 in der ARD-Show sein Wissen unter Beweis stellte. Auf Instagram richteten drei Jäger-Kollegen außerdem persönliche Abschiedsworte an ihren Kollegen Nagorsnik.

Unter anderem zeigte sich Sebastian Klussmann schwer getroffen. Einen gemeinsamen Schnappschuss mit Nagorsnik und Sebastian Jacoby betitelte er mit "unser letztes Bild" und beschrieb den Dialog, wie es zu selbigem kam: "Komm KO, lass mal ein Bild machen", "Ach, Klussi schon wieder? Na gut." Dann habe Nagorsnik das Bild doch gefallen, er habe herzlich darüber gelacht. "Diese Erinnerung ist festgehalten und teilbar", so Klussmann, "so viele weitere schöne sind nur in meinem Kopf."

Worte auf Latein Sebastian Jacoby verabschiedete sich auf Instagram mit den Worten des Kaisers Hadrian, und auf Latein: "Animula vagula blandula, hospes comesque corporis, quo nunc abibis?" Die Übersetzung lieferte Jacoby gleich mit: "Kleine Seele, schweifende, zärtliche, Gast und Gefährtin des Leibes, wohin wirst du nun entschwinden?" Seine Botschaft an Nagorsnik: "Komm zurück, Großer! Dein Stuhl ist leer! Wir vermissen Dich!"

Auch "Quizdoktor" Thomas Kinne postete ein Schwarz-Weiß-Bild und versprach: "Wir werden Dein Andenken in Ehren halten, und in unserer Erinnerung, wie auch in den Wiederholungen, lebst Du weiter – bei uns und bei Deinen zahlreichen Fans. Ruhe in Frieden."