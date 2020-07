| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 2. Juli, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 2. Juli, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Corona trifft nicht alle gleich – schwindet die Solidarität?

Corona trifft nicht alle gleich – schwindet die Solidarität? Gäste: Jagoda Marinić (Schriftstellerin, Journalistin), Manuela Schwesig (SPD, Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommern), Markus Söder (CSU, Ministerpräsident Bayern), Ute Teichert (Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes e.V.), Jonas Schmidt-Chanasit (Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg)

Während die ARD-Polittalks schon in der Sommerpause sind, wird bei Maybrit Illner noch weiter diskutiert. Das Thema mal wieder: Corona. Immer mehr Kontaktbegrenzungen fallen, und damit schwindet auch die Angst im Land. Volle Strände und Stadtparks überall, während in einzelnen Städten und Landkreisen wieder Lockdown herrscht. Immer deutlicher wird, dass das Virus jetzt vor allem dort ausbricht, wo Armut und schlechte Arbeits- und Wohnbedingungen es ihm leicht machen. Es betrifft nicht alle gleich. Schwindet damit auch das Mitgefühl? Braucht es mehr Solidarität mit den Schwachen, auch um Quarantäne und Beschränkungen für viele zu verhindern? Ist die Pandemie mit WarnApp und Covid-19-Tests für alle kontrollierbar? Über diese Fragen diskutiert Maybrit Illner mit ihren Gästen.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 16. Juli, 22.15 Uhr (ZDF)

Sendung: Maischberger die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 5. August (ARD)

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 6. September, 21.45 Uhr (ARD)

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Nach der Sommerpause

