Welche Filme und Serien stehen beim Streaming-Anbieter Netfilx neu zur Verfügung? Hier finden Sie immer aktuell einen Überblick.

After Life – Staffel 2 (ab 24. April)

Bei den Golden Globes beleidigte der englische Comedian Ricky Gervais halb Hollywood, in seiner Serie "After Life" zeigt er, dass er auch andere Töne anschlagen kann. In der zweiten Staffel der Dramedy-Serie erleben wir Lokalredakteur Tony (Gervais), der immer noch um seine verstorbene Frau trauert, wie er versucht, für seine Umgebung ein angenehmerer Zeitgenosse zu werden. Dabei haben auch alle anderen ihre ganz eigenen Probleme, die sich noch verschlimmern, als bekannt wird, dass die lokale Zeitung möglicherweise bald nicht mehr erscheinen soll.

Haus des Geldes – Staffel 4 (ab 3. April)

Zu Beginn der vierten Staffel herrscht das Chaos: Der Professor glaubt, dass Lissabon getötet wurde, Rio und Tokio haben einen Panzer in die Luft gesprengt und Nairobi schwebt zwischen Leben und Tod. Die Gruppe macht eine ihrer schwersten Zeiten durch und ein neuer Feind mitten unter ihnen könnte den Raub ernsthaft gefährden. Eine ausführliche Kritik zu Teil 4 von "Haus des Geldes" lesen Sie hier.

Sunderland Til' I Die – Staffel 2 (ab 1. April)

Die Netflix-Doku um den englischen Fußballklub gilt als eine der besten Sportdokus der Welt, dann in Staffel eins erlebt der Zuschauer ganz nah den Absturz des ambitionierten Zweitligisten in die Drittklassigkeit. In der Fortsetzung der Serie dreht sich alles um den neuen Besitzer Stewart Donald und seinen Geschäftsführer Charlie Methven, die versuchen, den Klub vor dem finanziellen Ruin zu retten und wieder aus der dritten Liga des englischen Fußballs herauszuholen.

Auf welche Inhalte können sich Netflix-Kunden im April sonst noch freuen? Hier ein Überblick:

Die neuen Netflix-Serien im April

Sunderland Til' I Die - Staffel 2 (ab 1. April)

Nailed it! – Staffel 4 (ab 1. April)

Supergirl – Staffel 4 (ab 1. April)

Community – Staffel 1 bis 6 (ab 1. April)

Pokemon - die TV-Serie – Staffel 3 (ab 3. April)

Haus des Geldes – Staffel 4 (ab 3. April)

Brews Brothers – Staffel 1 (ab 10. April)

Innocence Project – Gerechtigkeit für Justitia – Staffel 1 (ab 15. April)

Fauda – Staffel 3 (ab 16. April)

The Last Dance – Staffel 1 (ab 20. April)

Grasgerichte – Staffel 1 (ab 20. April)

Enthüllungen zu Mitternacht – Staffel 1 (ab 20. April)

Middleditch & Schwartz Staffel 1 (ab 21. April)

Final Space – Staffel 2 (ab 22. April)

The Story of God mit Morgan Freeman – Staffel 3 (ab 22. April)

Blumige Aussichten – Staffel 3 (ab 23. April)

After Life – Staffel 2 (ab 24. April)

Extracurricular – Staffel 1 (ab 29. April)

Die neuen Netflix-Filme im März

Das wandelnde Schloss (ab 1. April)

Wie der Wind sich hebt (ab 1. April)

Coffee and Kareem (ab 3. April)

The Infiltrator (ab 9. April)

Meg (ab 10. April)

Tigertail (ab 10. April)

Love Wedding Repeat (10. April)

Mein WWE Main Event (ab 10. April)

Spielmacher (ab 13. April)

Betonrausch (ab 17. April)

Sergio (ab 17. April)

Erde und Blut (ab 17. April)

Familie Willoughby (ab 22. April)

Tyler Rake: Extraction (ab 24. April)

Crazy Rich (ab 27. April)

Cyntoia Brown: Die Geschichte einer begnadigten Mörderin (ab 29. April)

Dangerous Lies (ab 30. April)

