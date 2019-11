| Streaming-Anbieter

Welche Filme und Serien stehen beim Streaming-Anbieter Amazon Prime Video neu zur Verfügung? Hier finden Sie immer aktuell einen Überblick.

Die sechste Staffel der historischen Actionserie "Vikings", die dritte Staffel der mehrfach ausgezeichneten Serie "The Marvelous Mrs. Maisel" und ein Amazon-Original bei den Filmen: Das sind die Highlights der Neuheiten beim Streaming-Giganten Amazon Prime Video im Dezember 2019.

Auf welche Inhalte können sich Kunden von Amazon Prime Video im Dezember freuen? Hier ein Überblick:

Serie: "The Marvelous Mrs. Maisel" – Staffel 3 (ab 6. Dezember)

Die Serie um Miriam "Midge" Maisel, einer jüdischen Hausfrau und Mutter, die im New York der 1950er Karriere als Stand-up-Comedienne macht, geht in ihre dritte Staffel. Miriam "Midge" Maisel (Rachel Brosnahan) und ihre Managerin Susie (Alex Borstein) entdecken, dass der Alltag auf Tour mit Shy (Leroy McClain) zwar glamourös, aber auch demütigend sein kann und lernen eine Lektion über das Show-Business, die sie so schnell nicht vergessen werden. Die Serie ist bei Amazon Prime Video in der Originalfassung mit deutschem Untertitel zu sehen.

Serie: "Vikings" – Staffel 6 (ab 5. Dezember)

Die letzte Staffel des Wikinger-Epos ist in Deutschland exklusiv bei Amazon verfügbar. Die Wikinger erkunden tausende Meilen von Kattegat entfernt neue Gebiete, wo sie auf Rivalen treffen, die ihres strategischen Kampfes ebenbürtig sind. Die Kämpfer werden schließlich mit den Folgen von Ragnars Tod konfrontiert. Die Visionen des Sehers gewinnen an Bedeutung. Die letzte Staffel beantwortet entscheidende Fragen und macht gleichzeitig deutlich: Der Krieg ist noch lange nicht vorbei.

Film: The Aeronauts (ab 20. Dezember)

Die waghalsige Ballonpilotin Amelia Wren (Felicity Jones) und der ehrgeizige Meteorologe James Glaisher (Eddie Redmayne) wollen im Jahr 1862 das menschliche Wissen über das Wetter zu erweitern. Ihr Ziel: eine Heißluftballonexpedition, um höher zu fliegen als jeder andere in der Menschheitsgeschichte. Der Film, ein Amazon-Original, steht ab 20. Dezember auf Abruf bereit.

Neue Serien im Dezember 2019

Airwolf – Staffeln 1 - 4 (ab 01.12.)

Vikings – Staffel 6 (ab 05.12.)

The Marvelous Mrs. Maisel – Staffel 3 (OV/OmU, ab 06.12.)

The Expanse – Staffel 4 (13.12.)

The Grand Tour presents: Seamen (OmU, ab 13.12.)

Neue Filme im Dezember 2019

The Hateful 8 (ab 01.12.)

The Wilde Wedding (ab 03.12.)

Monsieur Claude und seine Töchter (ab 04.12.)

Monsieur Claude 2 (ab 04.12.)

Spider in the Web (ab 05.12.)

Matriarch – Sie will dein Baby (ab 06.12.)

Ballerina: Ihr Traum vom Bolschoi (ab 09.12.)

Eingeimpft – Familie mit Nebenwirkungen (ab 14.12.)

Carol (ab 14.12.)

Mrs. Mills von nebenan (ab 15.12.)

Der Sex Pakt (ab 16.12.)

Der Schuh des Manitu (ab 17.12.)

Horrible Histories: The Movie - Rotten Romans (ab 18.12.)

The Aeronauts (20.12.)

Iron Sky: The Coming Race (ab 20.12.)

Paul und die Schule des Lebens (ab 21.12.)

Lady Bird (ab 23.12.)

Kill Chain exklusiv (ab 27.12.)

Hereditary – Das Vermächtnis (ab 31.12.)

Letztendlich sind wir dem Universum egal (ab 31.12.)

Neue Filme für Kinder

Elliot, das kleinste Rentier (ab 01.12.)

Mission Panda - Ein tierisches Team (ab 23.12.)

Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks (ab 25.12.)

Asterix im Land der Götter (ab 25.12.)

Quelle: areh