Welche Filme und Serien stehen beim Streaming-Anbieter Netfilx neu zur Verfügung? Hier finden Sie immer aktuell einen Überblick.

Mit "Marriage Story" und "Die zwei Päpste" schickt Streaming-Anbieter im Dezember gleich zwei Filme an den Start, die vor der Veröffentlichung auf Netflix erst einmal ihren Weg ins Kino finden. Dieser Umweg ist nötig, damit die Filme für die Oscars ins Rennen geschickt werden können. Das sind nur zwei der Highlights, die der Streaming-Anbieter im Dezember zu bieten hat.

Auf welche Inhalte können sich Netflix-Kunden im Dezember freuen? Hier ein Überblick:

Scarlett Johansson und Adam Driver befinden sich mitten im Scheidungsprozess. Das Paar möchte im Guten auseinandergehen, doch dann kommt es doch zum Rosenkrieg. Das Beziehungsdrama wird nicht zuletzt wegen seiner beiden Hauptdarsteller als möglicher Oscar-Kandidat gehandelt.

Serie: The Witcher (ab 20. Dezember)

Der einsame Monsterjäger Geralt von Riva versucht, in einer Welt seinen Platz zu finden, in der Menschen oft grausamer sind als die wilden Kreaturen, die er jagt. Als ihn das Schicksal zu einer mächtigen Zauberin und einer jungen Prinzessin mit einem dunklen Geheimnis führt, müssen die drei schnell lernen, wie sie auf dem immer unbeständigeren Kontinent gemeinsam überleben können. Henry Cavill spielt die Hauptrolle in der Romanadaption.

Hinter den Mauern des Vatikans entbrennt ein Kampf zwischen Tradition und Fortschritt, Schuld und Vergebung, als die zwei grundverschiedenen Männer sich ihrer Vergangenheit stellen, um eine gemeinsame Basis zu finden und einer Milliarde Gläubigen auf der ganzen Welt eine Zukunft zu bieten. Anthony Hopkins und Jonathan Pryce brillieren in den Rollen von Papst Benedikt und dessen Nachfolger Papst Franziskus. Regie in dem intensiven wie humorvollen Kammerspiel führte Oscar-Preisträger Fernando Meirelles ("City of God"). Ein intellektuelles und optisches Vergnügen.

Die neuen Netflix-Serien im Dezember

Magie für die Menschen – Staffel 2 (ab 4. Dezember)

V-Wars – Staffel 1 (ab 5. Dezember)

Three Days of Christmas – Staffel 1 (ab 6. Dezember)

Geständnisse eines Mörders – Staffel 1 (ab 6. Dezember, Doku)

Triad Princess – Staffel 1 (ab 6. Dezember)

Soundtrack – Staffel 1 (ab 18. Dezember)

The Witcher – Staffel 1 (ab 20. Dezember)

Lost in Space – Verschollen zwischen fremden Welten – Staffel 2 (ab 24. Dezember)

The Disastrous Life of Saiki K.: Reawakened – Staffel 1 (ab 30. Dezember)

Mein Nachbar – Staffel 1 (ab 31. Dezember)

Tut Tut Cory Flitzer (ab 31. Dezember)

Die neuen Netflix-Filme im Dezember

Dead Kids (ab 1. Dezember)

A Christmas Prince: The Royal Baby (ab 5. Dezember)

Marriage Story (ab 6. Dezember)

6 Underground (ab 13. Dezember)

Die zwei Päpste (ab 20. Dezember)

